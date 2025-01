Attacco a Thiago Motta nello spogliatoio | Contratto strappato: se ne va senza salutare la squadra

Dopo l’ultima discussione con Thiago Motta l’attrito è insanabile, strappa il contratto e lascia la Juventus, ha già svuotato l’armadietto nello spogliatoio

La Juventus è chiamata a rinforzare il proprio organico nel mercato di gennaio. La dirigenza è al lavoro per mettere sotto contratto un centravanti che possa svolgere il ruolo di vice Dusan Vlahovic. La punta serba è finita, inoltre, nel mirino del Psg e una sua eventuale cessione aprirebbe la porta a Joshua Zirkzee che sta facendo fatica ad ambientarsi al Manchester United e che Thiago Motta vorrebbe di nuovo avere a disposizione dopo averlo valorizzato al meglio a Bologna la passata stagione.

Vlahovic ha trovato continuità dal primo minuto non tanto per le sue prestazioni quanto perché non c’era una vera alternativa visto che Milik è out dall’inizio stagione e pure Nico Gonzalez, per oltre due mesi, è stato indisponibile per un problema muscolare.

Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Kolo Muanì, in rottura con Luis Enrique al Psg, e che avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento a Torino, con un abbassamento dell’ingaggio che andrebbe concordato con l’entourage dell’attaccante.

Indispensabile sarà anche l’arrivo di un difensore centrale. Juan Cabal e Gleison Bremer saranno fuori dal terreno di gioco sino al termine della stagione a causa della rottura del legamento crociato e il reparto arretrato si trova in carenza di uomini.

Thiago Motta è stato chiaro con lui, non sei più parte integrante del progetto

A complicare il tutto è stata pure la decisione da parte di mister Thiago Motta di mettere fuori rosa il capitano Danilo. Il difensore brasiliano ha avuto delle difficoltà nell’adattarsi al ritorno a quattro dopo che Max Allegri aveva optato per l’utilizzo di tre centrali.

Finito ai margini del progetto, sta per definire la risoluzione del contratto che lo lega ai bianconeri. Da parametro zero potrebbe, poi, accasarsi al Napoli, con Antonio Conte che ha chiesto al patron Aurelio De Laurentiis un centrale d’esperienza al posto di Rafa Marin che non ha convinto dal suo arrivo in Italia.

Dopo molte stagioni arriva un addio difficile da digerire

Una conclusione della parentesi alla Juventus che avverrà nel peggiore dei modi per un giocatore che si è fatto sempre trovare pronto e che ha dato tutto per la maglia, con la fascia da capitano che è stata il premio della sua dedizione.

Da terzino è stato poi spostato al centro della difesa e, all’occorrenza, ha fornito buone prestazioni anche come mediano. Una duttilità tattica che non appartiene a tutti e che rende Danilo un profilo molto appetibile sul mercato.