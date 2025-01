Non basta il gol nel derby: addio al giallorosso | Milan pronto a farlo firmare

Il goal decisivo nel derby non basta a convincere la dirigenza della Roma a trattenerlo, lascia Trigoria e si prepara ad accasarsi al Milan

Lorenzo Pellegrini è tornato decisivo con la sua Roma. Il capitano dei giallorossi ha sbloccato il risultato nel derby della Capitale disputatosi lo scorso weekend, regalando così, con una pregevole conclusione dal limite dell’area, tre punti fondamentali per l’umore e per la classifica della sua squadra. Per la prima volta in stagione gli uomini guidati da Claudio Ranieri si affacciano sul lato sinistro della graduatoria.

La risalita sino a un posizionamento europeo prosegue ma il filotto di risultati positivi fa ben sperare in vista del girone di ritorno. Dopo le recenti esclusioni Pellegrini è stato schierato da titolare dal mister che ha capito l’importanza di un romanista doc in una gara così sentita.

Al di là dell’indiscusso valore tecnico del trequartista azzurro, l’attaccamento alla maglia emerge soprattutto in occasioni del genere e il suo apporto non è tardato ad arrivare, con altre giocate di livello che hanno consentito alla Roma di conservare il vantaggio.

Una prestazione che potrebbe cambiare le carte in tavola e toglierlo dal mercato, viste le voci di una sua possibile cessione nella finestra di mercato di gennaio.

Uno scambio fruttuoso da ambo le parti ma va trovato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo

Roma che deve valutare anche il futuro di un giocatore che si sta rivelando molto prezioso nello scacchiere tattico di Ranieri come Alexis Saelemaekers, anch’esso a segno nel derby. Arrivato in prestito annuale in extremis ad agosto, con uno scambio imbastito con il Milan, non ha nell’accordo stipulato nessun obbligo di riscatto.

A Milano si è trasferito, invece, Tammy Abraham, autore del goal che nei minuti di recupero ha consentito ai rossoneri di vincere il proprio derby, quello contro l’Inter, e di alzare il trofeo della Supercoppa Italiana a Riyad.

Un’affare che conviene a entrambe le squadre

L’idea di un riscatto reciproco non è semplice, ma nemmeno impossibile. Le due dirigenze dovranno sedersi a un tavolo e definire un accordo sulle valutazioni economiche dei due giocatori, rispettando le esigenze di bilancio di entrambe le squadre.

L’ambientamento nel nuovo club è stato positivo per tutti e due e la loro volontà di non tornare nella squadra che ne detiene il cartellino potrebbe spingere a raggiungere un’intesa.