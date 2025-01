“Rashford è più forte di Leao”: scambio deciso | Il Milan trova finalmente i soldi

Il Milan ha trovato finalmente la soluzione per portare Rashford a Milano: l’inglese è pronto a lasciare il Manchester United

In una sola settimana, il Milan ha cambiato totalmente faccia. Dalla delusione per gli scarsi risultati ottenuti da Paulo Fonseca, esonerato dopo la partita contro la Roma, al settimo cielo con la vittoria della Supercoppa Italiana.

La conquista del trofeo è arrivata soprattutto grazie ad un unico individuo: Sèrgio Conceição. L’ex Porto ha accettato la sfida di risollevare il Diavolo in uno dei periodi più complicati della sua storia, raggiungendo l’obiettivo in pochissimo tempo.

In un paio di allenamenti è riuscito a trasmettere ai calciatori la grinta che mancava. In particolare a Rafael Leao, che sembra esser riuscito a fare quello step mentale in più che gli permette di sfruttare le sue abilità appieno.

Lo ha dimostrato proprio in finale del torneo, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante una condizione fisica non al top, è entrato al 50‘ ed è riuscito a ribaltare le sorti della gara, mettendoci il suo zampino in tutte e 3 le reti rossonere.

Voglia di riscatto

Dopo un inizio di stagione abbastanza complicato, il portoghese ha oramai preso la sua decisione. Vuole confermarsi a grandi livelli, tra i migliori al mondo nel suo ruolo ed essere sempre più protagonista scrivendo nuove pagine di storia del Milan.

È sotto gli occhi di tutti che quando esalta le sue caratteristiche atletiche, mette in difficoltà qualsiasi avversario. Ciò che da oggi cercherà di fare è trovare la costanza che gli manca, ed è proprio ciò a cui aspira Conceição, che nel post partita di Inter-Milan ha sottolineato di esser convinto che limando alcuni dettagli possa diventare il più forte calciatore al mondo.

N0n fa la differenza

Nel vivo della sessione di calciomercato invernale, c’è un nome che fa più rumore di tutti. È quello di Marcus Rashford, in totale rottura con Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, tanto da cercare una nuova squadra e lasciare i Reds dopo 20 anni tra Giovanili e Prima squadra.

Tra le squadre interessate a lui c’è proprio il Milan. Una voce di mercato che fa piacere ad un ex rossonero, Antonio Cassano, che non apprezza particolarmente Leao: “Molto probabilmente è il giocatore più forte della Serie A, che è il quinto campionato in Europa. Ha sicuramente delle qualità. Nelle squadre top d’Europa non lo vedo neanche lontanamente titolare.Sta giocando bene in Italia e probabilmente andrà in una grande squadra, però poi nel Portogallo fa panchina. Lì a sinistra giocano Bruno Fernandes e Diogo Jota. Vinicius fa la differenza in partite serie di livello assoluto, Leao contro l’Empoli, contro la Fiorentina, contro il Bologna… Poi in Champions League è già una roba diversa. Per me Rashford è molto più forte di Leao, che mi sa di un misto tra Dembelé e Martial. È un calciatore che può al massimo rientrare nelle rotazioni.”