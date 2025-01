Supercoppa, interviene il Governo: “Guai” per il Milan | E’ successo in Arabia

La Supercoppa Italiana continua a creare polemiche a giorni di distanza: Milan finito nel polverone, in Arabia è intervenuto il governo

Sembrava utopia scriverlo fino a qualche giorno fa ma è ufficialmente realtà: il Milan è Supercampione d’Italia. I rossoneri hanno ottenuto il titolo il giorno dell’Epifania, il 6 Gennaio, battendo i rivali di sempre in una delle finali più avvincenti della storia del calcio italiano.

Questa impresa, considerando l’ambiente in cui il Diavolo era immerso nelle ultime settimane, ha un un nome inciso, quello di Sérgio Conceição. L’allenatore portoghese ha ribaltato la situazione in una sola settimana, eppure per il risultato ottenuto sembra che sia seduto da anni sulla panchina della società 7 volte Campione d’Europa.

Arrivato il 30 Dicembre in seguito all’esonero di Paulo Fonseca, ha fatto parlare il campo. In pochissimo tempo è riuscito ad entrare nella mente dei calciatori, riuscendo ad aver la meglio sulla Juventus di Thiago Motta e sull’Inter di Simone Inzaghi.

Parliamo di due delle squadre più forti del campionato, non proprio le ultime arrivate. E ciò che è ancor più incredibile è che abbia vinto entrambe le gare in rimonta: da 1-0 a 1-2 con i bianconeri e da 2-0 a 2-3 contro i nerazzurri, alzando il trofeo.

Giro del mondo

Questa vittoria della coppa disputatasi a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, ha fatta il giro del mondo. Il web è letteralmente impazzito, in una partita che non ha dato attimi di tregua per i ritmi che ha avuta in entrambe le metà di gioco.

Mentre una parte ha esultato, ovviamente la rossonera, quella nerazzurra non è riuscita a contenere la sua delusione. Un’emozione che arriva anche da un noto politico del Governo Italiano, che non ha esitato nel commentare ironicamente la sconfitta subita dalla sua squadra del cuore.

Mangeranno la polvere

Parliamo di Ignazio La Russa, Presidente del Senato, azionista e tifoso del Biscione. Sulla via del ritorno, intervistato da alcuni giornalisti, non ha resistito nel rilasciare alcune battute riguardante i rivali: “Il Milan ha meritato? Non direi, era una partita in equilibrio. Se me l’aspettavo? No, dopo il 2-0 ci voleva proprio la Befana…”

Ha poi continuato scherzosamente, facendo ridere tutti i presenti: “Due battute? Ce le hanno già date. Alla Befana bisogna essere buoni e fare regali a quelli che il resto dell’anno mangeranno la polvere...”. Frasi pungenti ma decisamente scherzose, che rappresentano la sana rivalità tra due delle tifoserie più importanti del panorama calcistico mondiale.