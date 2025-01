Dal Real Madrid alla strada: la moglie lo manda fuori casa | “Dorme al centro sportivo”

Notizia incredibile trapelata dal web: la star del Real Madrid ha perso tutta la sua ricchezza, dorme in un centro sportivo

Dal web è arrivata una notizia inaspettatissima, che ha sconvolto sia il club che i suoi tifosi. Si tratta di una star del Real Madrid , che non sembra più possedere tutta la sua ricchezza tanto da non avere una abitazione in cui dormire.

Non è la prima volta che si legge di un famosissimo calciatore che dalla gloria si ritrova in rovina. Eppure parliamo di un’atleta che ha fatto la storia del club più glorioso al mondo e della sua Nazionale, collocandosi tra i migliori di sempre nel suo ruolo.

Sta attualmente vivendo una situazione molto complicata, dato che non gli è rimasto letteralmente più nulla. È praticamente al verde, nonostante abbia guadagnato fior fior di quattrini dal suo debutto giocando e vincendo nei migliori palcoscenici mondiali.

A peggiorare ancor di più le sue condizioni è l’improvvisa separazione da sua moglie, con cui era insieme dal 2009. Non è la prima volta che accade dato che già era stato precedentemente sposato: una famiglia larghissima, con 2 mogli ed 11 figli in totale, concepiti da diverse madri.

Tutta la verità

Si è recentemente “messo a nudo” in una recentissima intervista: “Ho avuto solo 2 mogli. Più difficili sono le donne con cui ho avuto figli. Ne ho 8, da 6 o 7 madri diverse. Non ricordo”. Ha quindi ammesso di avere delle difficoltà a ricordare non solo il numero di madri dei suoi figli, ma anche il numero di compagneavute nel corso della sua vita: “Era messicana, ungherese, brasiliana… Ce n’erano altre 4. In verità, forse erano 6”.

Ha poi svelato che ha praticamente figli sparsi per tutto il mondo, molti dei quali probabilmente non li conosce nemmeno o non li ha mai visti: “Ne ho sette in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria, uno che vive ad Alicante, e gli altri vivono in patria”.

Dalla gloria alla rovina

Parliamo di Roberto Carlos, campionissimo dei Blancos e del Brasile. Da calciatore ha praticamente vinto tutto, collezionado una vera e propria fortuna, ma ad oggi si ritrova esattamente nella situazione opposta. In seguito alla fine della sua relazione durata più di 15 anni, non ha addirittura nemmeno più una dimora in cui dormire.

Questo perchè le sue proprietà sono attualmente occupate dai suoi suoceri e dell’altra ex moglie. Il classe 1973 si sta attualmente appoggiando a Valdebebas, centro sportivo del Real Madrid, e ciò accadrà almeno fino a quando non riuscirà a definire le pratiche del divorzio.