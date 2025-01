Assalto al bus della squadra: tifosi “Incappucciati con le mazze” | Paura per il club

Attimi di terrore per i calciatori, il bus è stato assalito dai tifosi avversari: avevano il volto coperto ed erano armati

Ha del clamoroso la notizia trapelata nelle ultime ore su tutti i giornali. Il bus della squadra è stato assalito dai tifosi avversari, il tutto raccolto in delle immagini che rappresentano una vera e propria sconfitta per il mondo del calcio.

Il tifoso è colui che viva a 360 gradi la propria squadra del cuore. È la figura che più di tutte incarna la passione per questo sport ed è il motivo principale per cui quest’ultimo e le società che ne fanno parte esistono da secoli.

Sono il vero e proprio fulcro, senza di loro nessuna competizione avrebbe senso. Il problema però nasce nel momento in cui non si limitano a supportare la squadra, ma si lasciano andare in preda all’ira per un episodio o un risultato a sfavore.

Le pagine di storia sono purtroppo piene di questi accaduti, soprattutto negli ultimi anni. Troppa violenza sia dentro che fuori dal terreno di gioco per una disciplina che invece dovrebbe rappresentare un momento di svago e nient’altro.

Ennesimo episodio

Nuovo anno ma vecchie abitudini. È stato registrato l’ennesimo episodio al campo sportivo di Via Londra a Latina, luogo in cui si stava disputando il match di Prima Categoria- Girone H, , tra l’SS Pietro e Paolo e l’Atletico Veroli, valevole per la 12esima giornata di campionato.

Da una prima ricostruzione, a pochi minuti dal triplice fischio, un gruppo di circa 15 persone, armate con mazze ed incappucciate, erano entrate nella struttura con l’intento di aggredire i tifosi ospiti. Grazie al rapido intervento dei dirigenti dei padroni di casa, i tifosi sono stati accompagnati negli spogliatoi fino all’arrivo della Polizia.

Autobus assalito

Prima di dileguarsi dalle Forze dell’Ordine, non raggiungendo lo scopo di colpire i sostenitori della società giallorossa, hanno assalito il bus della squadra, parcheggiato nelle vicinanze dell’impianto sportivo. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la paura è stata molta, per una situazione creatasi improvvisamente.

In merito all’accaduto entrambe le società hanno emesso un comunicato stampa. Prima l’SS Pietro e Paolo: “Specifichiamo che non c’è stata nessuna violenza né prima né durante, né dopo la partita. Che non è stato aggredito nessuno (ed è soprattutto grazie alla Asd SS Pietro e Paolo). Che non abbiamo tifosi al seguito. E che se qualcosa di strano è accaduto nessuno ci ha chiamato per chiederci cosa fosse successo. La nostra piena solidarietà alla società del Veroli!”, poi l’Atletico Veroli: “La società Atletico Veroli si estranea dai fatti accaduti ieri dopo la partita SS PIETRO E PAOLO – ATLETICO VEROLI a Latina e vuole soprattutto ringraziare tutta la società SS PIETRO E PAOLO per l’immediato pronto intervento che ha scongiurato il peggio dando una mano sia alla squadra che ai nostri tifosi. Un grazie anche al vice presidente Francesco Naddeo ed a tutta la società anche per le loro parole di solidarietà”.