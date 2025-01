Arriva l’agente da Manchester: Ibra ha detto sì allo scambio | Conceicao

Pronto un vero colpaccio in casa Milan. Ibra potrebbe essere d’accordo con lo scambio: arriva l’agente da Manchester?

Il Milan, fresco di vittoria – quasi inaspettata – della Supercoppa italiana, è pronto a ritornare protagonista nel campionato di Serie A.

Un impegno che, grazie all’arrivo del nuovo allenatore, Sergio Conceicao, sembra essere sempre più alla portata della squadra. Ma servirà comunque intervenire nel calciomercato per poter portare nuovi rinforzi a Milanello.

Ecco perché la dirigenza del Milan sembra voler mettersi al lavoro per dare il via ad un importante scambio d’inverno. Un’operazione che potrebbe avere il beneplacito anche da parte di Ibrahimovic e che potrebbe concludersi con l’arrivo dell’agente del giocatore da Manchester. Ecco di chi stiamo parlando.

Scambio in arrivo

Marcus Rasfhord è nuovamente un obiettivo del Milan. L’attaccante inglese ha già rotto con Amorin e sembra essere deciso a lasciare il Manchester United. Una situazione interessante che ha attirato l’attenzione di moltissime squadre, in particolare di quelle italiane.

Ma non solo Juve – alla disperata ricerca di un attaccante in grado di far rifiatare Vlahovic – anche il Milan sembra essere deciso a mettere in piedi un’operazione interessante per avere l’inglese a Milanello. Il giocatore dovrebbe potersi muovere da Manchester solo se ceduto a titolo definitivo. Per questo Ibrahimovic potrebbe dare il via libera per un interessante scambio.

La trattativa con il Milan

Già un anno fa si parlava di un possibile approdo dell’attaccante inglese al Milan. Colpo poi mancato da parte della dirigenza rossonera. In quel frangente, infatti, si era già ipotizzato uno scambio con i Red Devils che vedeva l’inglese approdare a Milanello e Theo Hernandez fare le valigie in direzione Manchester.

Uno scambio che, oltre all’attaccante, avrebbe portato nelle casse del Milan circa 30 milioni di euro. Ipotesi tramontata, ma che ora potrebbe riprendere quota. Una trattativa che farebbe bene ad entrambe le squadre e che porterebbe a Milano non solo un talento indiscutibile, ma anche un introito importante. Milioni che permetterebbero di trovare un sostituto al francese e fare degli investimenti per il futuro.