Concecaio glielo dice in aereo: torniamo in Italia e ti vendiamo | Spogliatoio sconvolto

Di ritorno dall’Arabia arriva la comunicazione ufficiale, il giocatore lascia il Milan, i compagni di squadra sono dispiaciuti per la sua partenza

Il trionfo in Supercoppa Italiana consente a Sergio Conceicao di poter dire la sua anche sul mercato del Milan, con la dirigenza che cercherà di dargli fiducia e di intraprendere un ciclo che possa durare molto di più rispetto alla breve gestione del predecessore Paulo Fonseca.

Due vittorie in rimonta per i rossoneri che hanno mostrato carattere e atteggiamenti giusti, oltre a trame di gioco interessanti, soprattutto nel derby, con un successo meritato, segno anche di una condizione fisica ottimale che è emersa nel secondo tempo.

Due prestazioni che fanno ben sperare in vista del girone di ritorno, in cui il club è chiamato a risalire la china in campionato e centrare almeno il quarto posto, con la qualificazione alla prossima Champions League che rappresenta un obiettivo fondamentale da raggiungere.

Conceicao che ha di nuovo integrato in gruppo Tomori e Theo Hernandez che erano stati relegati in panchina da Fonseca nell’ultimo periodo. I due si sono fatti trovare pronti e adesso possono restare in rossonero, ponendo fine alle voci su una loro presunta cessione in questa finestra di gennaio.

Non rientra nel progetto tecnico di Conceicao, il Milan sta per cederlo in Bundesliga

Un destino opposto sembra riguardare Noah Okafor, finito nel mirino del Lipsia. L’attaccante svizzero è al Milan dal 2023, con sette reti all’attivo. In questa stagione ha trovato la via del goal in una sola occasione, con 16 presenze ma per lo più da subentrato.

L’ex giocatore del Salisburgo, che non era una prima scelta di Fonseca, è considerato sacrificabile anche dal nuovo allenatore che avrebbe parlato in modo chiaro con il proprio tesserato di ritorno dall’Arabia.

Un accordo di massima è già stato raggiunto, le prossime ore potrebbero essere decisive

L’idea di Moncada, Furlani e Ibrahimovic è quella di cedere Okafor a titolo definitivo. Il Milan ha intenzione di fare cassa per poter investire su un nuovo profilo.

Okafor ha un contratto in scadenza nel 2027 da circa 2 milioni di euro netti a stagione. Per ottenere una plusvalenza il Milan ha bisogno di un’offerta da almeno 11 milioni di euro. L’intesa sembra essere vicina, con la punta che vuole un minutaggio maggiore e preferisce trasferirsi in una squadra che lo consideri centrale nel progetto.