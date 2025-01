Sei perfetto per il Napoli: Conte lo strappa all’Inter | Firma entro la settimana

La trattativa è stata avviata, c’è intesa con il Napoli: Antonio Conte si anticipa e lo scippa a Simone Inzaghi

Antonio Conte può decisamente iniziare la settimana con il sorriso stampato sul volto. La classifica di Serie A vede alla 19esima giornata il suo Napoli in prima posizione con 44 punti conquistati, seppur è l’unica tra le squadre al vertice con tutte le partite disputate.

Ha ottenuto il primato grazie alla netta vittoria sulla Fiorentina di Palladino per 0-3. Un risultato inaspettato, dato che oltre a giocare fuori casa, non aveva a disposizione tre titolarissimi: Alessandro Buongiorno, Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia.

Ci ha pensato uno dei miglior colpi del mercato estivo, David Neres. Il fantasista brasiliano si è preso la squadra sulle spalle aprendo le marcature con una straordinaria serpentina, confermandosi sempre più protagonista in questa stagione dei partenopei.

Ancora imbattuti in trasferta con 7 vittorie e 2 pareggi. Un gran bottino, a dimostrazione che per gli azzurri non conti dove si giochi ma solamente collezionare quanti più punti possibile per conquistare il tanto desiderato quarto Scudetto.

Tra campionato e mercato

È praticamente l’unico obiettivo rimasto. Il Napoli non si è qualificato a nessuna coppa europea la scorsa stagione ed è stato già eliminato agli ottavi di Coppa Italia. Non resta che dare il tutto per tutto per far sognare nuovamente i tifosi.

Per farlo, bisognerà essere perfetti nella seconda parte di stagione rimanente. Motivo per cui mentre i calciatori, lo staff e l’allenatore si occupano del campo, la dirigenza sta lavorando duramente per rafforzare la rosa in questa sessione di calciomercato invernale.

Scippo ai rivali

In uscita c’è poco da fare a meno che non arrivi qualche offerta irrinunciabile. In entrata si ragiona su svariati profili, in particolare in difesa e a centrocampo, con alcuni nomi caldissimi nelle ultime ore e per i quali le trattative si potrebbero sbloccare da un momento all’altro.

Il più in voga è quello di Lorenzo Pellegrini. Il Capitano della Roma, nonostante abbia aperto le marcature nel Derby della Capitale contro la Lazio, non ha più lo smalto di un tempo. Come detto da Ranieri gli manca attualmente la fiducia da parte dei tifosi, un elemento fondamentale per la sua permanenza. Si sta infatti parlando di un suo addio ai giallorossi dopo 10 anni nelle Giovanili e 8 tra i Professionisti, con Napoli ed Inter in agguato. Tra le due, chi sembra essere in vantaggio è proprio la squadra di Antonio Conte. L’unico nodo da risolvere è l’alto ingaggio percepito ma ci sono buone basi per portare il classe 1996 in maglia azzurra.