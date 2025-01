Sconfitta amara per Thiago Motta: “Merita l’esonero” | La società si è riunita in Arabia

La sconfitta contro il Milan aumenta il malcontento dei tifosi nei confronti di Thiago Motta, in molti chiedono un cambio di panchina

La Juventus ha subito la seconda sconfitta stagionale per mano del Milan che ha battuto in rimonta i bianconeri nella semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo l’iniziale vantaggio messo a segno da Yildiz, un’ingenuità di Locatelli ha consentito ai rossoneri di riportare il match in equilibrio con il calcio di rigore siglato da Pulisic. Pochi minuti dopo una sfortunata deviazione di Federico Gatti ha spiazzato Michele Di Gregorio che non è riuscito a rientrare tra i pali ed evitare che il pallone entrasse in rete.

Un’eliminazione prematura contro una squadra che aveva da pochi giorni cambiato allenatore provoca ulteriori critiche nei confronti di mister Thiago Motta che non è riuscito a risollevare le sorti della sfida con i cambi.

Dusan Vlahovic è stato sostituito quando la Juventus era avanti nel punteggio e l’assenza di una punta centrale ha consentito agli avversari di alzare il baricentro e gestire poi la gara quando è stata ribaltata.

La reazione è stata inconsistente, con una manovra macchinosa in mezzo al campo e pochi palloni serviti in area di rigore, con un gioco ancora poco brillante rispetto alle potenzialità della rosa e al credo calcistico del tecnico.

Un bilancio altalentante per la Juventus di Motta, la classifica non corrisponde alle aspettative

Anche a Bologna ha fatto bene soprattutto nella seconda parte della stagione ma la distanza dalla vetta in campionato è già di nove lunghezze, oltre al passaggio agli ottavi di finale di Champions League che dovrà avvenire, salvo colpi di scena, tramite i playoff.

Resta a proprio favore la constatazione che la Juventus sia ancora l’unica squadra imbattuta in serie A ma i pareggi di troppo hanno impedito ai bianconeri di chiudere il girone d’andata vicino alla testa della graduatoria.

Motta e il rischio di non concludere la stagione, in tanti chiedono di esonerarlo

I tifosi non sono soddisfatti e su X l’hashtag Mottaout è diventato virale. L’esonero rappresenterebbe un fallimento anche per la dirigenza che ha costruito l’organico affidandosi alle richieste del tecnico.

La scorsa estate la rosa è stata nettamente modificata, con l’addio di diversi senatori e il processo pare non arrestarsi, come testimonia la decisione di mettere fuori dal progetto capitan Danilo.