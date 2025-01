È perfetto per Simone Inzaghi: l’attaccante del Liverpool sposa il progetto | Per vincere in Europa

Simone Inzaghi ha trovato il profilo ideale per conquistare anche l’Europa: avviata la trattativa con l’attaccante del Liverpool

È terminato un 2024 straordinario per l’Inter. Oaktree, dal suo arrivo nello scorso maggio, ha immediatamente ottenuto i risultati sperati, divenendo proprietari di una società che continua a dominare in Italia e punta con decisione alla conquista dell’Europa.

Simone Inzaghi ha portato il club ad un livello decisamente superiore. I nerazzurri rientrano oramai nella cerchia dei migliori club al mondo, motivo per cui devono puntare ogni stagione a vincere qualunque trofeo a disposizione.

Di fatti i proprietari statunitensi sono stati ben chiari. L’Inter ha come obiettivo quello di continuare a vincere in patria, vincendo il 21esimo Scudetto e puntando alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana e provare ad emulare il cammino europeo nella stagione 2022/2023.

Ed il primo traguardo potrà raggiungerlo proprio stasera, con la finale di Supercoppa. Verrà disputata a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, contro i cugini del Milan, in un Derby della Madonnina che ci regalerà sicuramente un grande spettacolo.

Sul mercato

Come c’è chi lavora in campo per prepararsi agli impegni segnati sul calendario, c’è anche chi si occupa di mansioni esterne, come il mercato. A ciò ci lavora la dirigenza guidata da Giuseppe Marotta, che sta studiando come comportarsi in questa sessione invernale.

Si ragiona su entrambi i fronti, sia sulle entrate che sulle uscite, con la volontà di cogliere nuove opportunità. Una di queste, secondo le voci di corridoio che circolano nelle ultime ore, arriverebbe proprio dall’Inghilterra, nello specifico da parte del Liverpool, dominatrice assoluta di questa stagione di Premier League.

Occhio agli attaccanti

I Reds sembrano non aver rivali quest’anno. La loro forma attuale è straordinaria, tanto da essere considerata anche una delle possibili vincitrici della UEFA Champions League. Dall’arrivo di Arne Slot c’è stato un cambiamento di mentalità impressionante, guadagnandosi la fiducia di tutti i calciatori presenti in rosa.

Anche se con diverso minutaggio, tutti sono parte integrante del gruppo e sono stati chiamati in causa quando l’allenatore olandese riteneva fosse necessario. C’è solo però un profilo che non lo ha soddisfatto pienamente, tanto da aver collezionato unicamente 120 minuti in tutte le competizioni, ovvero Federico Chiesa. Il classe 1997 continua a non ambientarsi e a non ritrovare una buona condizione fisica, motivo per cui è praticamente deciso a ritornare in Serie A. Su di lui è alto il pressing proprio dell’Inter, alla ricerca di un nuovo attaccante, ancor meglio se duttile come l’ex Juventus, con Arnautovic e Correa ufficialmente fuori dal progetto.