Partita da RIGIOCARE: l’errore dell’arbtiro è gravissimo | Decisione mai vista

L’errore del direttore di gara è troppo grave perpassare in secondo piano: è stata presa una decisione impensabile

Non sono solamente i calciatori ad essere sottoposti alla pressione duranta una partita. Soprattutto se quest’ultima ha luogo nei migliori palcoscenici mondiali, colui che è posto maggiormente sotto i riflettori è l’arbitro, al quale non sono concessi errori.

Mentre per gli atleti, in base alla situazione in cui si ritrovano, un loro sbaglio può condizionare una gara ufficiale, per i direttori di gara è una certezza. Non c’è nessun elemento che possa scavalcare il loro potere decisionale, come se fosse una legge.

Motivo per cui, quando utilizza il fischietto, non può tornare indietro, a meno che in alcuni casi intervenga il VAR. Eppure, nonostante l’ausilio della tecnologia arrivato nel corso degli anni, essere perfetti è praticamente impossibile.

Il che è anche ovvio se parliamo di figure umane e non di robot. C’è anche da sottolineare che a differenza di chi scende in campo per giocare, viene severamente punito. In caso di gravi errori vengono addirittura declassati alle serie inferiori.

Continue polemiche

La stagione 2024/2025 è caratterizzata da continue polemiche. In particolare nel nostro campionato, la Serie A Enilive, nel quale sono state tante le gare ricordate per accesissimi dibattitti nati in seguito ad alcune decisioni arbitrali.

Con il nuovo anno e la seconda parte che ci aspetta, i tifosi non sono fiduciosi che la situazione possa cambiare. Il clima, la cui temperatura è aizzata dalle tante squadre in pochi punti ai vertici della classifica, è tutt’altro che sereno, con gli arbitri che dovranno dare il meglio di sè per evitare che si scaldi maggiormente.

Gravissimo errore

C’è anche da discutere in merito a ciò che succede nelle serie minori. Ad esempio va analizzato quanto successo nel campionato U17 tra Pro Collegno e l’Olympic Collegno, match in cui la squadra ospite era in vantaggio per 3-2 a pochissimi minuti dal triplice fischio. Il gol degli ospiti ha scaturito una reazione esagerata da parte dei tifosi, che hanno iniziato a creare così tanto disordine sugli spalti tanto da costringere l’arbitro a sospendere la gara.

Il Giudice Sportivo ha però espresso il suo totale disaccordo nei confronti della scelta presa. Secondo il suo giudizio la gara sarebbe dovuta terminare regolarmente, in quanto l’atmosfera della partita non era così pericolosa per i presenti sul terreno di gioco da non essere conclusa nonostante la rissa scoppiata in tribuna. Per questa ragione il match è stato clamorosamente ripetuto nei giorni successivi; una valutazione che ha creato un gravissimo precedente.