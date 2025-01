“Incidente aereo”: c’era tutta la squadra a bordo | Si sono scontrati in pista

La squadra è stata coinvolta in un incidente aereo, momenti di panico, ecco le condizioni di salute dei passeggeri

Nelle ultime ore ha fatto discutere quello che è successo a una squadra di basket che si trovava a Los Angeles. Oltre l’NBA, lo sport in questione è molto sentito anche nelle università con un torneo ad hoc. Un incidente aereo ha influito sullo scorso weekend di gare.

Un episodio rischiava di compromettere il futuro del campionato e mettere a repentaglio l’incolumità di un intero club che si apprestava a partire per una sfida importante.

In un attimo poteva succedere l’irreparabile e non sarebbe stato possibile rimediare all’errore. Il fatto sarà sottoposto a un controllo da parte delle autorità per capire l’effettiva ricostruzione di quanto è avvenuto e i responsabili.

La Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine dopo che un jet privato, che trasportava la squadra di basket maschile della Gonzaga University, ha quasi attraversato una pista mentre un altro volo stava decollando venerdì all’aeroporto internazionale di Los Angeles.

Le conseguenze potevano essere drammatiche, tutto risolto in una frazione di secondo

All’aereo della Key Lime Air è stato ordinato dai controllori del traffico aereo di fermarsi mentre un aereo Delta decollava. La notizia più rilevante riguarda il fatto che nessuno ha subito danni.

Il video dell’accaduto è stato diffuso sui social: si vede l’aeropolano Delta che decollando rischia di colpire il velivolo in transito sulla pista. “Stop, stop stop!” si sente dire dalla torre di controllo al pilota del jet Embraer E135. Per fortuna il jet ha rallentato in tempo e non ci sono state conseguenze. Gonzaga è poi scesa regolarmente in campo contro UCLA il giorno dopo, perdendo 65-62.

Cosa è accaduto nello specifico, poteva finire in una strage

In un comunicato la FAA ha dichiarato: “I controllori del traffico aereo hanno ordinato al volo Key Lime Air 563 di evitare di attraversare una pista dell’aeroporto internazionale di Los Angeles perché un secondo aereo stava decollando dalla pista in quel momento”.

Il tempismo ha impedito un tragico epilogo: “Quando il jet Embraer E135 ha attraversato le sbarre, i controllori del traffico aereo hanno detto ai piloti di fermarsi. Il jet non ha mai attraversato la linea del bordo pista.”