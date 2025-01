Il club minaccia la Lega: cavillo legale pericolosissimo | “Campionato annullato in corsa”

Il top Campionato potrebbe essere clamorosamente fermato: si sta per creare un pericolosissimo precedente nella storia del calcio

In uno dei top 5 campionati europei sta per scoppiare una vera e propria bomba. Uno dei club più famosi della storia del calcio è coinvolto in una vicenda disastrosa, che nel caso si concretizzasse a loro favore creerebbe un vero e proprio scandalo.

Così importante tanto che si prospetta l’inizio di una guerra e il coinvolgimento dell’intera lega in un enorme tornado. I club sono già in protesta, c’è un rischio altissimo che si scontrino e facciano nascere una faida tra loro che verrà ricordata negli annali di questo sport.

Il tutto a causa delle nuovissime regole imposte dal Fair Play Finanziario. Da quando sono diventate più restrittive, specialmente negli ultimi anni, le società stanno avendo enormi difficoltà nel rientrare nei nuovi canoni imposti dalle Federazioni.

Sono poche quelle che riescono, altre sono costrette a rinunce, abbassando il loro tasso competitivo o inevitabilmente sforano il loro tetto massimo. Una situazione l’ultima citata, che comporta sanzioni salatissime, fino all’esclusione dai loro campionati.

Caos per la registrazione

La Federazione coinvolta in questo caso è quella spagnola, a causa del club 5 volte campione d’Europa, il Barcellona. La società di Joan Laporta sta facendo di tutto per uscire dalla sua difficilissima crisi finanziaria ma nonostante ciò continua a non vivere tempi felici.

In particolare non riesce a registrare tutti i suoi calciatori, in quanto i blaugrana non rispettano il massimo tetto salariale imposto. Un guaio che sta cercando di risolvere con la vendita dei palchi VIP per 100 milioni di euro, non essendo però rientrati nella scadenza pattuita del 31 Dicembre.

Guai seri

Per tesserare gli atleti rimasti, nello specifico Pau Victor e Dani Olmo, ha richiesto una proroga alla Liga. Una istanza che se venisse accettata genererebbe un polverone enorme all’interno del campionato spagnolo, con le altre società che esprimerebbero totale dissenso verso la decisione presa.

Molti di questi hanno già dimostrato di essere contrari e pronti a chiedere l’annullamento della stagione nel caso in cui la scelta fosse a favore del Barcellona, attualmente in lotta per la vittoria del titolo con Atletico Madrid e Real Madrid. Il contesto è tesissimo, in ballo c’è il futuro di tutte e 20 le squadre e dei 2 calciatori che aspettano di capire dove giocheranno questa seconda parte di stagione: l’ira è oramai esplosa e la battaglia è appena iniziata.