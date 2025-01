Conceição blocca l’operazoine “Non firma più” | Il nuovo allenatore lo vuole trattenere

Le valigie erano già pronte ma il suo futuro è improvvisamente cambiato: non partirà più, Conceição ha deciso di trattenerlo

L’era di Conceição come nuovo allenatore del Milan è ufficialmente iniziata. Dopo l’esonero di Paulo Fonseca in seguito al pareggio ottenuto contro la Roma di Claudio Ranieri, tocca ad un altro portoghese guidare la squadra rossonera.

È arrivato da pochissimo e sta già preparando una gara importantissima, la semifinale di Supercoppa Italiana. La competizione, che si giocherà a Riyad, per il Diavolo inizierà Venerdì 3 Gennaio dove affronterà la Juventus di Thiago Motta, ancora imbattuta contro squadre italiane.

Una partita che ha un’importanza elevatissima per svariate ragioni. La prima è che rappresenta la partita d’esordio dell’ex Porto, la seconda è che potrebbe conferire un trofeo al Milan che manca da quasi 3 anni e la terza è che è uno scontro di famiglia.

Ebbene sì, nella fila degli avversari figura Francisco Fernandes da Conceição, suo figlio, che ha già allenato in Portogallo. Una situazione che non spaventa il padre, che ha già suonato la carica in una delle sue ultime interviste dichiarando che in campo è un avversario come un altro e che farà di tutto per batterlo.

Calciomercato aperto

Nel mentre è anche già iniziata la sessione di calciomercato invernale. Da quest’anno, per la prima volta nella sua storia, non terminerà il 31 del mese bensì il 2 Febbraio. Ben 30 giorni pieni, all’interno dei quali le squadre potranno cambiare i propri interpreti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Tra queste, secondo le ultime voci di corridoio, il Milan ne sarà protagonista. Come sostenuto dal nuovo mister c’è tanto da fare e bisogna intervenire in più reparti se si ha intenzione di ribaltare le sorti di una stagione che fino ad ora è stata tutt’altro che positiva.

Cambiamenti in arrivo

Si prospettano dunque tanti cambiamenti all’interno dello scacchiere rossonero. Come risaputo la situazione in cui attualmente si ritrova la società di Redbird è tutt’altro che semplice ma Conceição non vuole tirarsi indietro, avendo come obiettivo quello di riportare nuovamente ai vertici il club 7 volte campione d’Europa.

Tra i tanti nomi che circolano sia in entrata che in uscita, a sorpresa c’è stato un ripensamento riguardo il futuro di un calciatore. Si tratta di Fikayo Tomori, passato da titolare inamovibile a panchinaro del Milan tanto da già aver le valigie pronte per Gennaio in direzione Juventus, come fu per Kalulu in estate, che sembra abbia scelto di rimanere. È praticamente certo che il difensore inglese resterà a Milano, grazie alla fiducia del nuovo allenatore che vuole tutti a disposizione e pronti a combattere per risollevare il Diavolo.