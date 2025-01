BOMBA Milan, 60 milioni per il colpo dell’anno | Pronto già per la Supercoppa

È in arrivo già per il match di Supercoppa Italiana: il Milan sbarca sul mercato con un colpo da 60 milioni di euro

È iniziata l’era di Sérgio Conceição al Milan. Il mister portoghese ha già suonato la carica in vista di questo nuovo anno, con l’obiettivo di risollevare la stagione del Diavolo. Un rendimento fino ad ora deludente, che ha totalmente deluso le aspettative dei pronostici.

Attualmente i rossoneri sono ai quarti di Coppa Italia, in lotta per entrare tra le prime 8 in Champions League ed accedere alle fasi ad eliminazione diretta ma non ingranano in campionato. In Serie A sono attualmente ottavi, fuori dalle competizioni europee.

Una situazione inaccettabile per un club come il Milan, che però adesso deve avanzare step by step. C’è da pensare prima alla Supercoppa Italiana, con la semifinale in programma Venerdì 3 contro la Juventus di Thiago Motta, imbattuta sino ad ora in patria.

Un match complicatissimo, che vale il suo esordio sulla panchina dei 7 volte campioni d’Europa ed un trofeo. Motivo per cui ha stabilito una doppia sessione di allenamento, con lo scopo di far imparare più velocemente ai suoi nuovi schemi per uscire vincitori dal Medio Oriente.

Sessione iniziata

Mille idee e tante cose da fare per Conceição, con però pochissimo tempo a disposizione. Nel mentre dovrà anche occuparsi della sessione di calciomercato invernale appena iniziata, per la quale non ha avuto modo di ragionare essendo diventato da pochissimo il nuovo allenatore del Milan.

Dalle voci di corridoio, il Diavolo ne sarà protagonista. Dovrà intervenire su più zone di campo per aumentare la competitività della squadra, sia numericamente che qualitativamente, nel tentativo di ribaltare gli esiti nella seconda parte di stagione che fino ad ora è stata fallimentare.

Colpo da novanta

Tra i nomi presenti sulla lista della dirigenza rossonera, c’è a sorpresa un suo vecchio obiettivo di mercato. Parliamo di Dani Olmo, vincitore dell’Europeo da capocannoniere in estate con la sua Spagna, attualmente in rottura con il Barcellona di Joan Laporta che non riesce a risolvere la crisi finanziaria. Il Presidente, non è riuscito a registrarlo per la Liga, che ha respinto la richiesta di posticipazione della scadenza, e deve ancora sborsare i 60 milioni di euro al Lipsia.

Ciò significa che è libero di firmare gratuitamente per qualunque club, a meno che la Federazione Spagnola non accetti la nuova licenza presentata dal club catalano, il cui esito verrà reso pubblico nei prossimi giorni. Una situazione che fa da assist per i club interessati al suo cartellino, tra cui il Milan di RedBird, che ha intenzione di inserirsi per far approdare il classe 1998 in Italia. I rossoneri continuano a monitare quanto sta accadendo, attualmente in pole e pronti a cogliere l’occasione per far felici i tifosi formando un centrocampo da sogno formato da Olmo, Reijnders e Fofana.