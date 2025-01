Secco no alla Juventus: Conceicao se lo porta al Milan | Primo blitz del portoghese

Altro che Juventus, il tecnico Conceicao sta facendo di tutto per portarselo al Milan: primo blitz del portoghese

La Supercoppa Italiana si avvicina sempre di più. Il destino, a volte, può davvero regalare delle inaspettate sorprese. Soprattutto per Sergio Conceicao visto che, come prima sfida da allenatore del Milan, affronterà suo figlio Chico con la Juventus nella semifinale della competizione.

Nonostante la sfida non sia ancora iniziata sul terreno di gioco, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il calciomercato. Quello invernale, di gennaio, aprirà a breve ed è pronto a regalare i primi colpi di scena. Il manager portoghese, d’altronde, vuole effettuare il primo blitz.

Ovviamente facendo uno sgarro (non di poco conto) alla “Vecchia Signora” che ha messo nel mirino, già da un bel po’ di mesi, un vero e proprio obiettivo di mercato. A farla franca, però, potrebbero essere proprio i rossoneri visto che Conceicao conosce fin troppo bene l’obiettivo.

Il riferimento non può che essere nel reparto difensivo dove il ‘Diavolo’ dovrà fare il punto della situazione. Soprattutto capire il futuro di Fikayo Tomori, sempre più verso ad un passo dall’addio, con la Juventus che rimane la prima scelta per l’inglese (ed anche perché i bianconeri intendono effettuare una operazione “alla Kalulu).

Milan, che sgarro alla Juventus: Conceicao lo convince a vestire il rossonero

La Juventus è, da molto tempo, sulle tracce di Antonio Silva, centrale del Benfica e della nazionale portoghese. Fino a questo momento era l’unica squadra italiana ad aver mostrato un certo e concreto interesse nei confronti del classe 2003 autore, fino ad ora, di ottime stagioni con la maglia del club lusitano. Poi è arrivato il Milan pronto a rovinare le feste dei bianconeri. Anzi, ci sta pensando proprio Sergio Conceicao che ha le idee fin troppo chiare.

A confermare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato il sito “Oggisportnotizie“. Nelle ultime ore, in occasione del colloquio che ha portato Conceicao nel club di via Aldo Rossi, la dirigenza ha approfittato per parlare con il suo agente, Jorge Mendes, di un altro suo assistito: proprio quell’Antonio Silva che piace eccome al Milan. Anche se la trattativa è tutt’altro che semplice per tantissimi motivi. Il primo riguarda proprio il club detentore del suo cartellino.

Calciomercato Milan, Juventus beffata: Conceicao vuole il connazionale in difesa

Come riportato in precedenza c’è da convincere il Benfica che non ha alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello in questa sessione invernale di mercato. A meno che non arrivi una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili.

Il dirigente Rui Costa (ex conoscenza del calcio italiano) su questo è sempre stato molto chiaro con le società interessate ai suoi calciatori. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Milan e Juventus sono avvisate, il duello è appena iniziato.