Da noi sei titolare: Chiesa fa le valigie, addio Premier | Attera in Italia il 2 gennaio

Nel Liverpool è chiuso, per lui non c’è più posto, Federico Chiesa fa le valigie: addio Premier League, ritorna in Serie A

Probabilmente nemmeno lo stesso Federico Chiesa si sarebbe aspettato di giocare con il contagocce in Premier League. Fino a questo momento la sua esperienza con la maglia del Liverpool si può definire in soli due parole: delusione totale.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti per il figlio d’arte, giunto nella città dei “Beatles” a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, con tutte le aspettative del mondo. Ed invece ha deluso anche quelle.

In primis Arne Slot che, in più di una occasione, in conferenza stampa ha ribadito che la condizione fisica del classe ’97 non è mai stata al 100%, dopo i problemi fisici che lo hanno pesantemente condizionato nell’ultimo periodo.

L’altro motivo, ovviamente, è che davanti a lui c’è un terzetto d’attaccanti da fare invidia a tutto il mondo. Tanto è vero che i “Reds” guidano la Premier con molti punti di vantaggio sulla seconda. La domanda è lecita: perché cambiare l’attacco per fare posto a Chiesa?

Chiesa, esperienza deludente in Premier: ritorna in Serie A?

A questo punto il ritorno di Federico Chiesa in Serie A non è assolutamente una opzione da scartare. A partire già dall’imminente apertura della finestra del calciomercato invernale di gennaio. Ne sono sicuri anche nel Regno Unito. A ribadirlo è il quotidiano “Daily Express” che ha aperto a questo tipo di possibilità. C’è molto di più: il 27enne sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Napoli di Antonio Conte che, per rinforzare il proprio reparto offensivo, ha inserito nella lista dei desideri proprio il nome di Chiesa.

Come riportato in precedenza il contributo di Federico Chiesa con il Liverpool è stato a dir poco deludente. Solamente una apparizione in Premier League, poi altre tre tra Champions League ed FA Cup. Per un totale di 123 minuti ed un assist. Decisamente troppo poco per un calciatore che, comunque, in Italia ha saputo fare la differenza con le sue giocate di qualità e non solo.

Chiesa, il ritorno in Serie A è tutt’altro che da scartare: le ultime

Non solo, secondo quanto annunciato dal tabloid inglese sembra che sia lo stesso Federico Chiesa a voler lasciare Anfield Road a gennaio. Ovviamente per il pochissimo spazio che ha avuto fino a questo momento della stagione. In azzurro ritroverebbe molti amici e colleghi, ma soprattutto Giovanni Manna con il quale ha lavorato già ai tempi della Juventus.

Ovviamente la trattativa può essere avviata in questi giorni. Il Napoli sta studiando la possibile operazione: con il Liverpool si discuterà per un prestito secco visto che gli inglesi credono ancora fortemente che il calciatore possa fare la differenza in Premier, ma non in questa stagione.