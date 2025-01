Icardi si porta il nerazzurro in Turchia: addio Serie A | Scelta ufficiale

Il colpaccio porta la “firma” di Mauro Icardi, alla fine ha convinto il nerazzurro al trasferimento in Turchia

In queste ultime settimane si sta sentendo molto parlare di lui, per quanto riguarda il lato gossip, per via degli ultimi colpi di scena che riguardano il calciatore e l’oramai ex compagna, Wanda Nara.

Anche se, a dire il vero, Mauro Icardi preferisce di gran lunga che si parli di lui per quanto riguarda il calcio. Attualmente il classe ’93 è fermo (probabilmente stagione finita) per un grave infortunio che lo ha colpito nell’ultimo periodo.

Un problema non da poco per il Galatasaray che, in questa sessione di calciomercato invernale, si metterà alla ricerca di un altro centravanti che possa sposare la causa giallorossa.

Allo stesso tempo, però, l’ex nerazzurro mette la sua “firma” in merito ad una importante operazione di mercato da parte del suo club. Tanto è vero che ha convinto il suo ex compagno di squadra a seguirlo in Turchia. Oramai non ci sono più dubbi.

Icardi se lo porta al Galatasaray, trasferimento quasi confermato: va in Turchia

Si era parlato di un possibile ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Paris Saint Germain. La stessa che, però, non si è rivelata assolutamente vincente. Anzi, per nulla. Per Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, questi potrebbero seriamente essere gli ultimi giorni come giocatore della squadra campione di Francia. Non è un mistero che il capitano della nazionale slovacca sia fuori dai progetti, tecnici e tattici, di Luis Enrique che non lo considera per nulla un titolare.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media turchi pare che Skriniar è pronto a prendere il primo volo diretto direzione Istanbul. A meno di clamorosi colpi di scena è pronto a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. La conferma arriva anche dal quotidiano italiano “Tuttosport“. Lo slovacco arriverà con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Non solo: il Galatasaray ha accettato di pagare l’intero ingaggio di 4,5 milioni di euro fino al termine dell’accordo.

Icardi, ruolo importante per il trasferimento dell’amico: cosa è successo

Un ruolo importante, in merito a questa trattativa, lo ha avuto proprio Mauro Icardi. E’ stato proprio il centravanti argentino a convincerlo nel sposare questa nuova avventura. Soprattutto per via del fatto che il club sta dominando il campionato e vuole fare lo stesso anche in Europa.

Tra coloro che hanno condizionato la scelta di Skriniar anche Lucas Torreira, tra l’altro suo ex compagno ai tempi della Sampdoria. Il 29enne, quindi, è sempre più convinto di lasciare la capitale francese per trasferirsi in Turchia nella seconda parte della stagione. Niente da fare, quindi, per Juventus e squadre dell’Arabia Saudita che avevano messo nel mirino proprio il difensore centrale.