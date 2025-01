“Ha detto una stron…a!” | Attacco assurdo a Cristiano Ronaldo: il giocatore lo umilia in pubblico

Durissimo attacco contro Cristiano Ronaldo: il calciatore non si è minimanente trattenuto durante l’intervista

In una delle scorse sere si è tenuta a Dubai un’importantissima serata di gala. Si tratta della cerimonia di premiazione ufficiale dei Globe Soccer Awards, durante la quale vengono riconosciuti i migliori interpreti di ogni categoria, sia per i club che per i calciatori e gli allenatori.

Tra i tanti nomi non poteva mancare quello di Cristiano Ronaldo. La stella portoghese ha conseguito il premio del miglior giocatore dell’anno in Medio Oriente e del miglior marcatore della storia del calcio, con 934 reti all’attivo ed un chiaro obiettivo prima di appendere gli scarpini al chiodo: raggiungere quota 1000.

Come suo solito si è preso la scena, toccando diversi argomenti. Ha iniziato parlando della Premier League, reputandolo il miglior campionato al mondo, per poi passare al suo Manchester United e al difficilissimo periodo storico che sta attualmente vivendo.

Si è poi soffermato sul suo futuro e su che ambito si concentrerà dopo aver terminato la sua gloriosa carriera. Ha spiegato che non prenderà in considerazione la possibilità di fare l’allenatore, ruolo che i suoi tifosi apprezzerebbero dato il suo carisma, ma che sarà proprietario di un grande club.

Attacco durissimo

Ha poi affrontato il tema Pallone d’Oro, di cui è stato 5 volte vincitore. Ha sostenuto che la decisione finale che ha visto Rodri vincitore non è stata equa, perchè nonostante l’ottima stagione disputata dallo spagnolo l’avrebbe dovuto ottenere Vinicius Junior, decisivo nella finale di Champions League e per le vittorie del Real Madrid.

Ha infine terminato elogiando il campionato Saudita e la sua idea di rivoluzionare il calcio moderno, lanciando un durissimo attacco alla Francia: “La Saudi Pro è più competitiva della Ligue 1. Lì c’è solo il PSG, poi il vuoto. Provate voi a fare uno scatto con 38 gradi”.

Risposta immediata

Le dichiarazioni della punta di diamante dell’Al-Nassr guidato da Stefano Pioli hanno fatto il giro del mondo, soprattutto tramite i social network. La risposta da parte dei francesi non è tardata ad arrivare, in particolare da Adil Rami, che non ha digerito le parole del classe 1985 dirette alla sua Nazione.

L’AS, l’importantissimo quotidiano spagnolo, ha riportato la replica dell’ex Campione del Mondo: “Dice cazz***. Vuoi che ti mostri le foto dei difensori dell’Arabia Saudita? Non è perché ha avuto una carriera strepitosa tutto ciò che dice è veritiero. Penso che l’abbia detto per propaganda. Prova a giocare contro il Monaco, il Lille o il Marsiglia. Vai con la tua piccola squadra a giocare contro il Brest. Siamo il più grande vivaio del mondo insieme al Brasile. Abbiamo delle difese forti, se lo mettete in Ligue 1 verrà mangiato! Si sbaglia quando dice che il campionato saudita è migliore di quello francese!”.