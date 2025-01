40 MILIONI cash: il colpo segreto di Marotta | Firma prima della Supercoppa

Marotta ha scelto, è lui il profilo su cui investire: pronta una maxi offerta per portarlo alla corte di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso il 2024 in bellezza: vincendo. Sembra oramai scontato dirlo ma i nerazzurri non riescono a fermarsi. Quest’annata è stata una delle migliori della loro storia recente, dominando in quasi ogni competizione disputata.

L’inizio della nuova stagione non sembrava far intravedere che potesse essere dominante, deludendo le aspettative di tutti i pronostici. Eppure, dopo qualche partita a bassi regimi ha alzato notevolmente i giri del motore, dimostrandosi nuovamente la squadra da battere.

Ed attualmente, a circa metà stagione, i numeri parlano chiaro. In Champions League hanno collezionato 13 punti su 18 disponibili, conquistando quasi sicuramente l’accesso diretto alle fasi ad eliminazione diretta, in Coppa Italia sono ai quarti ed in campionato al vertice.

Grazie alla vittoria ottenuta per 3-0 contro il Cagliari di Davide Nicola hanno raggiunto quota 40 punti, a –1 dal Napoli di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. C’è però da sottolineare che hanno una partita in meno, il che potrebbe virtualmente condurli al primato in classifica.

Obiettivi prefissati

Dovrà dare il massimo in vista della seconda parte di stagione per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. Oaktree vuole che Inzaghi vinca nuovamente il campionato e vada più infondo possibile sia in Coppa Italia che nella Champions League, per regalare altre gioie ai propri tifosi.

Fino a qualche anno fa poteva essere considerato utopia ma adesso è realtà. Sia qualitativamente che numericamente il Biscione è attualmente uno dei club più competitivi al mondo ed ha tutte le carte in regola per ambire nuovamente al Triplete, come accadde nel 2010.

Rinforzi in arrivo

Per affrontare questa seconda parte di stagione al meglio, la società vuole rinforzare la squadra nerazzurra. In particolare ha intenzione di intervenire sul reparto difensivo, che ad oggi ha Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard out per infortunio. Una situazione che rende difficile far ruotare le gerarchie, fondamentale per il fitto calendario da affrontare.

Tra i nomi presenti sulla lista della dirigenza guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, c’è Isak Hien. Il centrale svedese era già seguito dai tempi del Verona, ancor prima che l’Atalanta lo acquistasse per 9 milioni di euro. Sotto la corte di Gasperini il valore del classe 1999 è esponenzialmente aumentato, sino a toccare i 40 milioni di euro. Un affare complicato dato che la cifra è alta e la famiglia Percassi non vuole privarsi del suo perno difensivo ma l’Inter ne ha bisogno e sembra pronta a far la follia per portare ad Appiano Gentile uno dei migliori difensori della nostra Serie A.