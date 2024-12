Annuncio in diretta: “E’ come il caso Tortora” | Bianconero in carcere senza prove, spaccio di droga

Le parole del presentatore non lasciano dubbi. Il Bianconero in carcere come il caso Tortora: arriva l’annuncio in diretta.

Un incubo lungo diciassette anni. Questo è ciò che ha vissuto un ex Bianconero e attaccante della Juventus.

Da eroe del calcio, infatti, si è ritrovato protagonista in negativo di una drammatica vicenda giudiziaria.

Accusato di traffico di droga, l’ex bianconero è stato rinchiuso in carcere e posto poi agli arresti domiciliari. Una vicenda rimarcata con un annuncio in diretta che ha dell’incredibile: in quell’occasione, infatti, il presentatore ha paragonato il suo caso a quello di Tortora. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Il caso del Bianconero

Era il 1996 quando Michele Padovano, ex giocatore della Juventus, vinceva la Coppa dei Campioni. La sua carriera si è trasformata in un vero incubo solo dieci anni dopo quando, nel 2006, il calciatore è stato arrestato con l’accusa di finanziare un traffico internazionale di droga. La sua colpa è stata quella di aver prestato 35.000 euro ad un amico d’infanzia, denaro che secondo gli inquirenti sarebbe stato utilizzato per attività illecite.

Da quel momento, la vita di Padovano è stata un susseguirsi di processi, oltre che di isolamento sociale. Ma dopo una lunga battaglia legale – durata però diciassette anni, il calciatore è stato completamente scagionato. Ecco perché Sky Sport ha deciso di trasmettere un documentario che racconta proprio la dolorosa esperienza di Padovano, evidenziandone i momenti più difficili per lui e per la sua famiglia.

L’annuncio in diretta

Durante la puntata di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha definito il caso di Padovano “Una storia che ricorda quella di Enzo Tortora“. L’annuncio ha avuto l’obiettivo di sottolineare il peso di un’ingiustizia durata quasi due decenni, lasciando ampi spazi di riflessione. “Una cosa del genere non può essere accettata in un Paese civile”, ha ricordato il presentatore.

Padovano, che era presente in studio, ha ringraziato per le belle parole, ribadendo che la sua storia possa rappresentare un monito per tutte le vittime di errori giudiziari. Il documentario, di Sky “Michele Padovano-Innocente, 17 anni senza libertà”, offrirà un ritratto toccante di una storia che intreccia sport, giustizia e resilienza.