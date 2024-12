“Ucciso a colpi di pistola”: dramma per il Real Madrid | Aveva solo 25 anni

Notizia terribile arrivata in casa Blancos: a soli 25 anni stato assassinato con una pistola il giorno di Natale

Ha fatto il giro dei social e di tutte le testate giornalistiche una notizia shock. Parliamo di un omicidio che ha colpito in casa Real Madrid, avvenuto il giorno di Natale, che farà terminare l’anno ai Blancos tutt’altro che sereni.

Un episodio tragico, che ha avuto luogo in Brasilia, capitale del Brasile, di cui sono nativi molti calciatori madrileni. Dalle prime costruzioni si tratta di un uccisione scaturita dallo sparo di ben 8 colpi di pistola, diretti alla testa della vittima.

È stato freddato sul colpo, una morte improvvisa e cruenta, riportata da tutti i media locali. I sopralluoghi sono ancora in corso, così come la raccolta delle testimonianze dei presenti che escludono che il delitto sia derivato da una discussione tra le parti.

Dalle prime dichiarazioni rilasciate dagli ipotetici testimoni, sembra che non fosse scoppiata nessuna disputa tra la vittima e l’assassino. Una situazione ancora non chiara, che continuerà ad essere indagata nei prossimi giorni per risolvere quanto prima la vicenda.

Notizia struggente

Chi è stato tremendamente colpito dalla notizia è Endrick, attaccante arrivato la scorsa estate dal Palmeiras per oltre 70 milioni di euro. La gioia del classe 2006 delle vittorie della Supercoppa Europea e della Coppa Intercontinentale è già svanita dopo l’accaduto, in quanto si trattava di un suo parente.

Parliamo di Maurício Nunes Gonçalves, cognato di sua sorella Lavinia Sudre, la cui scomparsa è stata dichiarata il 25 Dicembre, giorno di Natale. La famiglia è ancora molto scossa dal crimine e chiede che venga fatta giustizia, in attesa di nuovi riscontri da parte della Polizia.

Dramma familiare

La sorella del gioiello della squadra con più trofei al mondo ha reso omaggio a Mauricio dopo il funerale: “Rendiamo addio a una persona la cui vita è stata stroncata in modo così crudele. Oggi volevo pubblicare solo cose positive e felici, ma purtroppo non sarà così”, sono queste le sue parole scritte sul suo profilo Instagram.

Nessun commento invece da parte del calciatore nativo di Taguatinga, che è attualmente impegnato in Spagna con il Real Madrid. Continua il suo periodo complicatissimo, nel quale oltre dentro il rettangolo di gioco dove non riesce a trovare molto minutaggio con Ancelotti ed ha siglato solamente 2 reti, ha dovuto far fronte all’agghiacciante avvenimento che ha parecchio destabilizzato il suo ambiente familiare.