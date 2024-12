Ferguson lascia Bologna: scambio con la rivale a gennaio | Arriva per lo Scudetto

Le strade di Ferguson ed il Bologna si separano, è pronto per lo Scudetto: a Gennaio lo scambio con una big di Serie A

Attualmente, anche se con una partita in meno, il Bologna di Vincenzo Italiano è settimo in classifica. Un risultato considerevole considerando il rendimento delle altre squadre, la squadra rivoluzionata ed il cambio di panchina registrato in estate.

C’è inoltre da considerare l’impegno europeo, la Champions League, una competizione che non veniva disputata dai rossoblù da più di 60 anni. 8 partite in totale che tolgono tantissime energie durante la settimana, sia fisiche che mentali.

Nessuno credeva che con tutti questi fattori la squadra emiliana potesse essere lì a metà stagione. Ha persa calciatori del calibro di Calafiori, Zirkzee e Ferguson per infortunio, oltre ad aver dovuto dire addio a Thiago Motta, capace di proporre in sede un calcio straordinario.

Basterebbe confrontare i dati con la passata stagione per comprendere quanto bene stia facendo. L’attuale andamento del Bologna non lascia alcun tipo di interpretazione: Vincenzo Italiano ha preso in mano la squadra e la sta conducendo nel migliore dei modi.

Cambio delle gerarchie

Tra i titolari inamovibili dell’ex Fiorentina non c’è a sorpresa Lewis Ferguson. Lo scozzese, seppur reduce da un grave infortunio al ginocchio, non è più considerato un perno della squadra, così come accadeva con l’italo brasiliano, ora allenatore della Juventus.

Di chi non può proprio fare a meno è Tommaso Pobega, in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Il centrocampista sta ripagando la fiducia con prestazioni di altissimo livello e con qualche rete, che condurrà sicuramente il Bologna a versare i 10 milioni di euro nelle casse del Diavolo.

Scambio in atto

D’altra parte, tra i rossoblù non mancano calciatori osservati dal Milan stesso, tra cui proprio Ferguson. La sua cessione fu bloccata la scorsa estate a causa del brutto infortunio ma adesso è pronto a grandi palcoscenici, che proprio i rossoneri possono offrirgli.

La sua valutazione, nonostante i mesi di indisponibilità, si aggira comunque sui 25 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che bassa ma che può essere ridimensionata dall’inserimento del cartellino di Pobega che sta iniziando a ricevere l’apprezzamento da tanti club di Serie A, rendendo complicato che non trovi una sistemazione in caso di mancato riscatto. Le due parti adesso trattano in vista della sessione di calciomercato invernale e chissà se lo scambio possa permettere agli emiliani di arrivare sicuramente in Europa e ai milanesi di continuare a sognare lo Scudetto.