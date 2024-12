Fonseca lo manda in Turchia: dopo le panchine arriva la cessione immediata | “Non rientra nei piani”

Paulo Fonseca è stato chiaro con il giocatore e con la società, è fuori dal progetto, a gennaio sarà ceduto in Turchia

Paulo Fonseca gode della piena fiducia da parte della tifoseria e della dirigenza rossonera. Le vittorie nel derby e a Madrid hanno consentito al tecnico portoghese di conservare e consolidare la propria panchina, nonostante la classifica non sia ancora all’altezza delle aspettative dell’ambiente e delle potenzialità dell’organico.

Dopo cinque anni di Pioli poteva essere messo in preventivo un periodo di assestamento prima di vedere i frutti di un nuovo ciclo e tutti si attendono una seconda parte di stagione in crescita, con il quarto posto che resta l’obiettivo primario.

Mister che ha saputo tenere testa al malumore di due giocatori chiave dello spogliatoio come Rafael Leao e Theo Hernandez che avevano manifestato in più occasioni il loro dissenso nei confronti della sua gestione della squadra.

Alcune panchine punitive sono servite al fuoriclasse lusitano per migliorare il proprio rendimento e l’incisività sotto porta mentre per il francese la situazione è ancora in divenire, con Jimenez che si è preso il suo posto sulla fascia nelle ultime uscite.

La delicata situazione che riguarda uno dei giocatori più forti della rosa

Il contratto in scadenza nel 2026 rende necessario definire il futuro del terzino che è a Milano dal 2019 ed è uno dei più pagati. I rossoneri vogliono scongiurare l’eventualità di trovarsi costretti a svenderlo nella prossima sessione estiva per evitare di perderlo a zero l’anno successivo.

Per farlo servirà concordare un prolungamento per poi valutare insieme l’ipotesi di cambiare maglia, andando incontro sia alla volontà del giocatore di provare un’esperienza altrove e sia della società che ha necessità di incassare dalla sua partenza.

Per Fonseca non rientra più nei piani del Milan, può partire a gennaio

A gennaio potrebbe, invece, andarsene Samuel Chukwueze. Infatti, stando a quanto rivelato dal portale turco Fanatik, il giocatore nigeriano è stato proposto tramite i suoi agenti al Besiktas, squadra dove attualmente milita Ciro Immobile.

Il classe ’99 si separerà dal Milan, non essendo in linea con i piani della nuova stagione, nonostante nell’estate del 2023 siano stati spesi 21 milioni di euro per prelevarlo dal Villareal e siglare un contratto con scadenza fissata a giugno 2028. Da definire è la formula dell’operazione, con i bianconeri che sarebbero propensi a un prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vogliono l’obbligo.