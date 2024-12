Milan, colpaccio a centrocampo: è un regalo di Galliani | Il condor fa felice Ibrahimovic

Il Milan rinforza la mediana grazie all’aiuto del Condor, la sua fede rossonera emerge anche in questo caso, Ibrahimovic è soddisfatto

Mentre il girone d’andata sta per concludersi, il Milan pensa a gennaio e al mercato che dovrà puntellare l’organico in alcune zone del campo. Paulo Fonseca si è fatto notare per il pugno di ferro con cui sta gestendo lo spogliatoio e alcuni giocatori chiave, costretti a panchine punitive per comprendere l’importanza del collettivo rispetto alle qualità del singolo.

Il tecnico portoghese ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno e di voler portare avanti il proprio credo, a prescindere dal risultato, e la società e i tifosi stanno apprezzando la sua determinazione nell’inculcare nella mente dei propri giocatori i suoi valori.

Il Milan ha la necessità di aggiungere un centrocampista per evitare alla coppia formata da Reijnders e di Fofana di fare gli straordinari anche nella seconda parte di stagione, avanzando l’olandese dietro la prima punta per sfruttare la sua propensione offensiva.

A Verona il mister ha testato Filippo Terracciano in quella posizione e la risposta è stata incoraggiante. Ma l’ex degli scaligeri non può rappresentare una valida alternativa di fronte ad avversari più quotati e la dirigenza è chiamata a mettere sotto contratto un altro profilo.

Il Milan cerca forze fresche in mezzo al campo

L’idea è quella di pescare nel campionato italiano e, secondo il Corriere dello Sport, sono due le alternative sul taccuino di Zlatan Ibrahimovic. Entrambi sono immischiati in zona retrocessione con i rispettivi club.

Il primo è Morten Frendrup del Genoa, anche se i liguri non sembrano propensi a lasciar partire una delle colonne portanti della squadra, ancora alle prese con l’emergenza infortuni.

Galliani e Ibrahimovic a colloquio, i rossoneri hanno nel mirino il talento del Monza

Piace molto anche Bondo che Monchada segue da tempo, fin da quando militava tra le file del Nancy in Francia ed era ancora minorenne. Ora, dopo essersi messo in mostra in Serie A, potrebbe essere arrivato il momento giusto per l’assalto.

La valutazione del suo cartellino è di poco inferiore ai 15 milioni di euro ma gli ottimi rapporti tra le due presidenze potrebbero favorire l’operazione. Adriano Galliani ha una lunga storia d’amore con i rossoneri e potrebbe fare loro un favore, nonostante la situazione complicata del suo Monza, fanalino di coda e costretto a cambiare allenatore, con Bocchetti che ha preso il posto a Nesta.