Ibra si è svegliato: a gennaio arriva il regalo per Fonseca | Gioiello a centrocampo per la Champions

Nel periodo natalizio arriva il regalo per Fonseca dalla dirigenza del Milan: in arrivo un colpo da Champions League

Sono terminate le feste di Natale ed i campionati ripartono, tra cui la nostra Serie A. La 18esima giornata inizierà con Empoli-Genoa e Parma Monza e terminerà con Bologna-Hellas Verona ma tutti sono in attesa dei tanti big match in programma.

La Juventus di Motta affronterà la Fiorentina di Palladino per un posto in Europa, l’Atalanta di Gasperini giocherà contro la Lazio di Barone con l’obiettivo di mantenere la vetta ed infine il Milan di Fonseca contro la Roma di Ranieri, entrambe alla ricerca di punti.

Il portoghese ritroverà la sua ex squadra con la quale ebbe la sua prima esperienza in Italia. Entrambe le rose stanno vivendo un periodo tutt’altro che semplice, deludendo totalmente le aspettative dei tifosi e dei pronostici.

Attualmente i rossoneri, nonostante un importante calciomercato estivo, occupano l’ottavo posto in classifica con 26 punti conquistati. I giallorossi sono ancor più sotto, in decima posizione con 19 punti, risultato di una gestione caotica che ha visto cambiare 3 allenatori da inizio stagione.

Il bilancio

L’allenatore del Diavolo ha già sfidato 2 volte la formazione capitolina, precisamente in occasione degli ottavi di finale di Champions League. Correva l’annata 2017/2018 alla guida dello Shakhtar Dontesk, con un bilancio perfettamente equilibrato da una vittoria ed una sconfitta, 2 gol fatti e 2 subiti.

Sarà l’ultima partita del 2024, un anno turbolento per i rossoneri, che hanno qualità ma mancano di continuità. I 3 punti sono fondamentali, servono per dare una spinta per il nuovo anno, che con l’inizio della nuova sessione di calciomercato potrebbe cambiare le sorti della stagione del Milan.

Colpo in arrivo

Per i nuovi innesti sono già a lavoro Zlatan Ibrahimovic e tutta la dirigenza. Dovranno dare il 100% in questo periodo delicatissimo per il club, con l’obiettivo di riconquistare i tifosi. Attualmente c’è un clima tesissimo: è completa rottura tra loro e la proprietà statunitense da come si è potuto constatare nelle ultime settimane di protesta.

Per ricucire il rapporto hanno intenzione di figurare come protagonisti nel mercato di Gennaio. È chiaro che servano dei rinforzi, motivo per cui il Milan ha già messo gli occhi su un talento italiano che potrebbe fare la differenza a centrocampo, ruolo in cui manca un tassello che dia stabilità all’intero 11 titolare. Si tratta di Samuele Ricci, gioiello del Torino che è già attenzionato da tutta Europa, per il quale è pronta un’offerta da 25 milioni di euro. Il Presidente Cairo vorrebbe cederlo in estate ma il pressing dei rossoneri continua insistentemente da mesi e sarà complicato sopprimerlo. Si attendono sviluppi sulla vicenda ma a meno di sorprese sarà proprio Fonseca ad allenarlo dalle prossime settimane e non è affatto escluso che grazie a questo colpo potremmo vedere il Diavolo rinascere in questa seconda parte di stagione.