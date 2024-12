Accordo per il bianconero: Marotta se lo porta all’Inter | Nuovo difensore titolare per Inzaghi

Calciomercato Inter, accordo trovato con il club bianconero: colpo di Marotta, nuovo rinforzo in difesa per Inzaghi

L’Inter si appresta a diventare una delle protagoniste in vista dell’imminente apertura della sessione invernale del calciomercato di gennaio. Sia dal punto di vista delle uscite che delle entrate. Non dovrebbero esserci dubbi su una partenza oramai più che certa.

Si tratta di Marko Arnautovic che, a quanto pare, sembra essere stato “promesso sposo” al Torino alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il capitano Duvan Zapata, che ha chiuso la stagione in anticipo per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Tra un calciatore che parte c’è uno che arriva, anche se i ruoli in questioni sono decisamente diversi. I continui problemi fisici di Francesco Acerbi stanno “costringendo” la dirigenza nerazzurra a fare delle valutazioni molto importanti.

L’idea è quella di concentrare, tutte le proprie forze, per un difensore centrale che conosca bene il campionato di Serie A e che non abbia affatto bisogno di tempo per inserirsi. Il colpo sta per arrivare dal club bianconero: Marotta è pronto a regalare ad Inzaghi un nuovo rinforzo.

Calciomercato Inter, Marotta lo porta all’Inter: colpo dai bianconeri

Il suo nome era stato inserito nella lista dei possibili acquisti per la prossima estate. A quanto pare, però, le cose potrebbero essere anticipate. Jaka Bijol, centrale e capitano dell’Udinese, potrebbe fare al caso di mister Simone Inzaghi per la restante parte della stagione. Il suo è un nome che piace moltissimo alla dirigenza campione d’Italia. Soprattutto dopo aver disputato un ottimo campionato Europeo con la sua Slovenia.

Oltre ad essere uno stretto amico del connazionale Samir Handanovic (potrebbe averlo consigliato lo stesso ex portiere), il classe ’99 è seguito da più di qualche club: sia italiano che estero. I friulani non avrebbero problemi a cederlo, ma ovviamente alle loro richieste. D’altronde non è affatto un mistero che i Pozzo siano sempre considerati una vera e propria bottega cara. La sua valutazione, infatti, si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, nuovo difensore centrale in arrivo: ne parte un altro?

La trattativa che porta a Jaka Bijol è tutt’altro che semplice, ma non del tutto impossibile. L’Udinese, come riportato in precedenza, è disposta a lasciar partire uno dei suoi pezzi pregiati, a patto che nelle casse dei bianconeri arrivi una cifra importante sui 30 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse arrivare, potrebbe verificarsi una partenza importante.

Stiamo parlando di Tomas Palacios che sembra proprio non essere entrato appieno nei meccanismi di gioco di Simone Inzaghi. Il mister piacentino lo ha utilizzato solamente in 3 occasioni (due in Serie A ed una in Coppa Italia) per un totale di 26 minuti. Decisamente troppo poco per avere un giudizio. A quanto pare per Inzaghi negativo. Non è assolutamente da escludere un possibile prestito per lui in Serie A.