Il nuovo Zirkzee è nerazzurro: Marotta batte la Juve sul tempo | Firma entro il 31 dicembre

Marotta sta per vendicarsi nei confronti di Giuntoli, i nerazzurri sono a un passo dal mettere sotto contratto il nuovo Zirkzee

L’Inter sta pensando al futuro, come ha dichiarato di recente il presidente e direttore sportivo Giuseppe Marotta: “Oaktree è arrivata in punta di piedi, in silenzio, ma in modo concreto e partecipe nel club. Il rapporto è positivo e quotidiano, tutto volto a garantire la ricerca della sostenibilità economico-finanziaria“.

Investimenti mirati e finalizzati a un ricambio geneazionale: “Questa sostenibilità avviene attraverso linee guida concordate, ovvero comporre una rosa che risponda a limiti economici dal punto di vista del costo del lavoro, a un’età media che possa garantire il fatto di investire in giovani che rappresentano un patrimonio, un elemento che contribuisce a dare sostenibilità“.

Questo sarà il modus operandi per allestire la rosa della prossima stagione: “Nella prossima stagione garantiremo la massima competitività attraverso giocatori meno vecchi di quelli di oggi, ma che rappresentino anche qualità, professionalità e patrimonio”.

Novità riguarderanno la difesa, con Acerbi e de Vrji che sono in scadenza di contratto, e con un volto nuovo che potrebbe essere ingaggiato già durante la finestra di mercato invernale, e l’attacco, dove Correa e Arnautovic sono destinati a lasciare Appiano Gentile.

L’Inter ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo

Per far rifiatare la coppia di centravanti titolare, composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la cui permanenza non è messa in discussione, la dirigenza starebbe pensando a una delle sorprese di questo girone d’andata.

Il Bologna lo ha scelto come sostituto di Zirkzee ma non si è lasciato intimorire da un’eredità così pesante, diventando in poco tempo l’idolo dei tifosi emiliani, in risalita in classifica tanto da avere gli stessi punti, dopo 17 giornate, dell’anno scorso, coinciso con una sorprendente qualificazione in Champions League.

L’Inter ha messo nel mirino il degno erede di Zirkzee, beffata la Juventus

Lui è Santiago Castro che ha un ingaggio compatibile con i piani degli Oaktree, un centravanti che corrisponde perfettamente alla strategia dei nuovi proprietari, anche se il costo del suo cartellino potrebbe salire da qui al termine del campionato.

Più defilato Jonathan David, nel mirino anche della Juventus. L’attaccante canadese è in scadenza di contratto ma, tra lo stipendio e le commissioni, l’operazione sarebbe comunque più dispendiosa.