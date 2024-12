Sanè, colpo assurdo in serie A: arriva a parametro zero | Offerti 20 milioni a stagione

Sanè diventa una ghiotta occasione per le big del calcio italiano, il suo contratto in scadenza, pronta l’offerta di un maxi ingaggio per convincerlo

Sanè sta per compiere 29 anni e si trova al giro di boa della sua carriera. A colpire è la sua duttilità. Può essere schierato sia come trequartista che come esterno su entrambe le fasce o come seconda punta. Un mancino naturale, rapido e dotato di un buon dribbling, rappresenta un giocatore che ha le caratteristiche giuste per scardinare anche le difese più arcigne.

Un altro valore aggiunto è la sua abilità nel saper calciare da fermo, fattore che aumenta la sua media realizzativa e che lo ha reso tra i calciatori tedeschi migliori della sua generazione.

Sané che ha esordito con la maglia dello Schalke 04 in Bundesliga e nel calcio professionistico ormai dieci anni fa ed entra stabilmente in prima squadra con Roberto Di Matteo in panchina.

Nell’agosto del 2016 è ceduto al Manchester City. L’ambientamento non è dei migliori e le sue prestazioni migliorano alla seconda stagione con il club inglese. Tre anni dopo si rompe il legamento crociato, infortunio che lo costringe a uno stop forzato di sei mesi.

Il suo contratto è in scadenza, il suo futuro può essere in Italia

Nell’estate del 2020 si trasferisce al Bayern Monaco per 60 milioni, bonus inclusi e al termine di questa stagione scadrà il contratto che lo lega con i bavaresi, fatto che lo rende appetibile anche per le big di serie A che potrebbero valutare se inserirlo nel proprio organico.

Il problema, che appare al momento insormontabile, è dettato dall’ingaggio di circa 15 milioni di euro lordi che percepisce, incompatibile con quello di ogni altro giocatore che milita nella massima serie del calcio italiano.

Un campione che potrebbe alzare il tasso tecnico di ogni squadra di A

Il suo eventuale approdo in Italia dipenderà dalla volontà di sposare un progetto e di rinunciare a metà dello stipendio attuale. Una scelta che andrebbe in controtendenza rispetto ai ragionamenti che prevalgono in questa fase della storia del calcio, come testimonia la presenza di diversi top player in Arabia.

Difficile capire a quale club potrebbe tornare comodo un profilo come il suo che offrirebbe soluzioni tattiche in più. Intanto il tedesco pensa a concludere nel migliore dei modi la sua avventura al Bayern, con l’obiettivo di lottare per alzare la Champions.