Il milanista firma con i bianconeri: c’è la cifra | Cardinale accetta e i tifosi impazziscono

Sgarro della Juventus nei confronti del Milan, il rossonero firma con i bianconeri: entusiasmo alle stelle dei tifosi

Se non si tratta di un vero e proprio sgarro quello effettuato dalla Juventus nei confronti del Milan allora poco ci manca. Entusiasmo alle stelle dei sostenitori bianconeri. Un po’ meno quelli rossoneri che non si aspettavano affatto una mossa del genere da parte di Cardinale.

Quest’ultimo continua ad essere al centro di numerose critiche per come sta gestendo la situazione in casa ‘Diavolo’. Senza dimenticare, inoltre, che le cose in casa rossonera (dal punto di vista dei risultati) non stanno affatto andando nel migliore dei modi.

La cosa certa, però, è che dal punto di vista del calciomercato la “Vecchia Signora” è riuscito a trovare un accordo con il calciatore rossonero. E’ fatta per il suo passaggio alla corte, a titolo definitivo, nel team allenato da Thiago Motta.

Adesso non ci sono più dubbi a riguardo. Sono state rivelate anche tutte le cifre ed i dettagli di questa operazione. L’obiettivo è quello di farlo diventare un elemento imprescindibile della squadra.

Calciomercato, colpo dal Milan: tifosi della Juventus in festa

Negli ultimi giorni del calciomercato estivo aveva fatto molto rumore il trasferimento di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus. Una di quelle operazioni che ha lasciato i sostenitori del “Diavolo” senza parole. Sono bastate poche settimane al francese per diventare un punto di riferimento della difesa e di tutta la squadra. Con Motta è il titolare indiscusso e leader del reparto difensivo. Una operazione chiusa a metà in estate, ma che a gennaio “rischia” seriamente di concludersi. In favore dei bianconeri.

Questo è quello che fa sapere il sito “Ilbianconero.com“. La Juventus lo ha prelevato per 3,3 milioni di euro, pagabili in due esercizi. Anche se il trasferimento definitivo avverrà quando i piemontesi eserciteranno il diritto di riscatto. Lo stesso che è stato fissato a 14 milioni di euro. Soldi che possono essere dilazionati in tre esercizi. Non solo: si parla anche di alcuni bonus che sono stati aggiunti al costo complessivo di altri 3 milioni di euro, ovviamente nel caso in cui il calciatore dovesse raggiungere determinati obiettivi sportivi.

Juventus, colpo dal Milan: a breve l’ufficialità

Segno del fatto che Pierre Kalulu è pronto a diventare, a tutti gli effetti, un calciatore della Juventus per circa 17 milioni di euro. Pronti a diventare 20 nel caso in cui dovesse raggiungere alcuni bonus.

Fino a questo momento il calciatore è sceso in campo in 21 occasioni con la Juventus. Con Motta è scoppiato subito un grande feeling. Tanto è vero che il tecnico lo ha promosso titolare e gli ha dato immediatamente fiducia.