Osimhen no grazie: Giuntoli ne ha scelto un altro | E’ più forte del nigeriano

Calciomercato Juventus, altro che Victor Osimhen: per il reparto offensivo l’obiettivo è un altro attaccante

La Juventus dovrebbe essere una delle protagoniste principali in vista della prossima sessione del calciomercato invernale. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto. Soprattutto in difesa dove i bianconeri dovranno colmare le assenze di Bremer e Cabal.

Anche in attacco qualcosa dovrà necessariamente muoversi visto che il solo Dusan Vlahovic non potrà, in alcun modo, disputare tutte le prossime partite per 90 minuti. Serve un rinforzo, ed anche alla svelta.

Il nome che piace particolarmente non solo alla piazza, ma soprattutto alla dirigenza, è quello di Victor Osimhen. Il nazionale nigeriano è uno dei pupilli di Cristiano Giuntoli che lo ha avuto nel corso della sua avventura a Napoli.

Attualmente in forza al Galatasaray, in prestito, il classe ’98 è richiesto da vari top club. Visto che la concorrenza è folta i bianconeri potrebbero virare su altri obiettivi. Il nome nuovo potrebbe fare proprio al caso del club piemontese.

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha un altro obiettivo per l’attacco: altro che Osimhen

In casa Juventus torna nuovamente di moda il nome di Samu Aghehowa, anche se da tutti viene conosciuto semplicemente come Samu Omorodion. Anche quest’ultimo di origine nigeriana, ma con passaporto spagnolo, sta vivendo una stagione da sogno con la maglia del Porto. Basti pensare che, fino a questo momento della stagione, ha raggiunto già la doppia cifra arrivando a 16 reti. Un acquisto che si è rivelato azzeccato quello messo a segno dai portoghesi, in estate, dall’Atletico Madrid.

Il 20enne, nelle ultime apparizioni, ha fatto vedere a tutti di essere all’altezza della situazione. Tanto da dimostrare di avere un ottimo potenziale in attacco. Ovviamente l’interesse dei top club non si è fatto attendere. Tra questi proprio quello della Juventus che vuole anticipare la concorrenza per il classe 2004. Bianconeri che, a dire il vero, lo avevano già seguito nell’ultima sessione del calciomercato estivo ma senza avere fortuna.

Juventus, occhi sul “nuovo Osimhen”: l’attaccante piace a mezza Europa

Nativo di Melilla, Aghehowa è un attaccante dotato di grandi qualità fisiche, tecnica e fiuto per il gol. I ‘Colchoneros’ non hanno mai pensato di cederlo alla Juventus in estate, ma di mandarlo in Portogallo dove è esploso calcisticamente. Piemontesi che, però, non si sono mai arresi all’idea di poterlo avere in rosa e ci proveranno.

Non a gennaio, ma nella prossima estate. Da non escludere, a questo punto, una cessione di Vlahovic che continua ad avere mercato. Il Porto, per il suo gioiello, potrebbe sparare alto: si parla di una cifra che si può avvicinare intorno ai 60 milioni di euro. Decisamente molto meno rispetto a quelli che la Juventus vorrebbe avere dalla cessione del serbo.