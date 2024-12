Mancini ritorno in serie A: firma l’1 gennaio per lo Scudetto | Esonero a Natale

Roberto Mancini, clamoroso ritorno in Italia: firma imminente con il club per vincere lo scudetto. Esonero a Natale

Dopo la rescissione consensuale, avvenuta con la Federazione dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini è rientrato di prepotenza nella lista degli allenatori svincolati di lusso. In questo momento si sta godendo un periodo da “disoccupato”. Ovviamente sempre di lusso.

Un periodo che è destinato a finire prima o poi. Lo ha ammesso lo stesso marchigiano nel corso di una recente intervista, facendo capire chiaramente che qualcosa di concreto potrebbe arrivare prossimamente. Non si sa quando, ma qualcosa potrebbe bollire in pentola.

Il nuovo anno, oramai quasi alle porte, potrebbe risultare decisivo per il classe ’64. In Serie A? Una opzione assolutamente da non scartare. Così come non lo è l’opzione che potrebbe portarlo, ancora una volta, all’estero.

Sulla sua situazione, però, è voluto intervenire ed esprimere il proprio pensiero una persona che lo conosce molto bene. Lo stesso che ha voluto annunciare il futuro dell’allenatore.

Mancini in Serie A, oramai non ci sono dubbi: le ultime sul tecnico

Antonio Cassano è un personaggio che non ha assolutamente peli sulla lingue. Lo ha dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, quando è intervenuto prima nei podcast “Bobo Tv” e poi “Viva El Futbol“. ‘Fantantonio’ ne ha davvero per tutti: in particolar modo con Gerry Cardinale e per il modo in cui sta gestendo il Milan. Tra gli argomenti affrontati anche la Juventus ed un futuro che rischia seriamente di non vedere sulla panchina Thiago Motta.

Al suo posto? Proprio Roberto Mancini. Cassano, infatti, spinge per l’arrivo dello jesino sulla panchina della “Vecchia Signora”, nel caso in cui l’italo-brasiliano non dovesse convincere società e piazza. Per Mancini si tratterebbe di un ritorno nel club dove manca dal 2018. In una recente intervista rilasciata alla Rai aveva confessato di essersi pentito di aver lasciato l’Italia per accettare la ricca offerta dell’Arabia Saudita.

Futuro Mancini, l’ex calciatore non ha dubbi: sta per ritornare in Serie A

Queste le sue parole su Mancini: “È come tu fossi un Lebron James in NBA, ti chiama Varese e tu scegli di andare lì. In quel momento Mancini era un allenatore top. Lo è ancora: ha accettato l’offerta degli arabi perché lo hanno riempito di soldi. Lo avessero chiamato gli USA la sua decisione sarebbe stata più comprensibile. Non l’avrei condivisa, ma capibile”.

Sul suo futuro, invece, ha ammesso: “Ho una stima immensa per lui. Sono sicuro che rientrerò. Stiamo attenti alla Juventus. Lo dico ora. Motta non sta facendo un buon lavoro. A un top club serve un top manager e non solo un top allenatore, bisogna mettere un po’ di situazioni a posto“.