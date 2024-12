Berardi è nerazzurro: finalmente in serie A | “Voglio giocare la Champions”

Domenico Berardi in nerazzurro, finalmente ritorna in Serie A ed esprime il suo desiderio: giocare la Champions League

In Serie B è un vero e proprio lusso. Non ce ne vogliano gli altri giocatori che militano in cadetteria, ma stiamo pur sempre parlando di un calciatore che tre anni e mezzo fa ha trionfato con la nazionale azzurra, in quel di Wembley, vincendo il campionato d’Europa.

Ovviamente stiamo parlando di Domenico Berardi, una colonna del Sassuolo da ben 14 anni. Prima le giovanili e poi la prima squadra. Dai neroverdi non se ne è mai andato, nonostante le tantissime offerte nei suoi confronti fossero sempre arrivate.

Soprattutto da importanti club di Serie A (ed anche esteri) che lo avevano messo nel mirino e presentato avances. Non c’è stato verso di far cambiare idea alla dirigenza emiliana che lo ha convinto a rimanere in rosa.

Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera diversa. Il ritorno in Serie A sta per verificarsi. Non con il Sassuolo (sempre più primo in classifica), ma con un’altra maglia: quella dei nerazzurri che giocano la Champions League. Tra l’altro un suo grande desiderio.

Berardi ritorna in Serie A, con i nerazzurri sarà Champions League

Domenico Berardi si appresta ad essere uno dei protagonisti principali dell’imminente sessione di calciomercato invernale di gennaio. Il classe ’94 è pronto ad andare a rinforzare un’altra prima della classe che, in questi giorni, sta avendo a che fare con infortuni molto importanti. L’ultimo ha visto protagonista Mateo Retegui (lesione muscolare di primo grado al retto femorale). Ovviamente ci riferiamo all’Atalanta di Gasperini che incanta sia in Serie A che in Champions League.

Il tecnico Gasperini ha voluto lanciare, a modo suo, un messaggio importante alla società: per continuare su questi ritmi e livelli servono necessariamente rinforzi. Specialmente in attacco. L’idea è quella di portare, in nerazzurro, proprio Domenico Berardi. Si tratterebbe, senza ombra di dubbio, di un bel regalo di Natale. Anche perché, la conferma dell’interesse della “Dea”, arriva dal direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Bisogna fare presto visto che, sul calciatore, c’è anche la “solita” Juventus che non è mai riuscita a prenderlo.

Berardi, il suo sogno sta per realizzarsi: “Voglio giocare la Champions”

Per prelevarlo dai neroverdi servono almeno 10 milioni di euro. Decisamente molti meno rispetto a quelli che il club chiedeva anni fa. Con il “Gasp” il 30enne, oltre a ritornare in Serie A e giocare in Europa (cosa che ha fatto solo in Europa League sempre col Sassuolo), avrebbe la possibilità di giocare titolare e mettere in mostra tutte le sue indubbie qualità. Si parla di un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro per il calciatore che ha messo a segno 3 gol e fornito 9 assist fino a questo momento della stagione.

Nel corso di una intervista, rilasciata a ‘Sportweek’, anni fa Berardi si era così pronunciato sulla possibilità di giocare nella massima competizione europea: “Se voglio ampliare i miei orizzonti? E’ da un bel po’ di tempo che ambisco a giocare la Champions. Le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Mi sono accorto che è un po’ difficile mettere d’accordo tutti“. Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera diversa.