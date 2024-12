Zirkzee per Osimhen: doppio scambio | Torna insieme in serie A a gennaio

Zirkzee può tornare in Italia, se lo contendono due squadre in piena lotta per lo scudetto, a favorire la trattativa c’è Osimhen

Joshua Zirkzee non sta replicando in Premier League ciò che di buono ha fatto nella sua prima stagione in serie A con la maglia del Bologna, dove è stato tra le rivelazioni dello scorso campionato, trascinando gli emiliani a una storica qualificazione in Champions League. Il Manchester United naviga nei bassifondi della classifica e sono reduci da una pesante sconfitta casalinga, inflitta dal Bournemouth.

Il centravanti olandese pare non essere in cima alle gerarchie nemmeno di Ruben Amorim che è subentrato a Erik ten Hag, esonerato dopo i primi mesi decisamente negativi dei Red Devils che si apprestano a ripartire dalle fondamenta con un nuovo progetto e a cedere diversi giocatori.

Uno di questi pare essere proprio Zirkzee che non sta convincendo il tecnico portoghese e che non si è ambientato nel migliore dei modi in una realtà molto diversa rispetto a quella italiana. Resta l’oggetto dei desideri della Juventus, anche se il suo arrivo a Torino già a gennaio appare difficile.

Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per giugno, sperando di poterlo schierare già per la prima edizione del Mondiale per club che i bianconeri disputeranno insieme all’Inter. Thiago Motta lo ha saputo valorizzare al massimo e vorrebbe averlo di nuovo a disposizione.

Il talento olandese se ne andrà da Manchester, un’italiana resta favorita per ingaggiarlo

Rumours inglesi parlano di una valutazione da circa 40 milioni più bonus, ovvero la medesima cifra spesa dal Manchester United la scorsa estate. Kia Joorabchian, agente di Joshua Zirkzee, parla con la Juventus e vuole dare la priorità a Cristiano Giuntoli per il futuro.

Il rischio è dato dall’interesse anche del Napoli, con Antonio Conte e Giovanni Manna che lo apprezzano molto. A favorire la trattativa potrebbe essere l’interessamento del Manchester United nei confronti di Victor Osimhen.

Uno scambio che potrebbe favorire il ritorno in Italia di Zirkzee

Il bomber nigeriano concluderà il prestito a fine campionato in Turchia tra le fila del Galatasaray, che ha rinnovato con i partenopei ma che De Laurentiis vuole cedere.

In tale caso la sua partenza non avverrebbe di fronte a una maxi offerta che si avvicinerebbe ai 100 milioni ma tramite uno scambio con Zirkzee e un conguaglio economico comunque rilevante. Tra il Napoli e il Manchester i rapporti sono ottimi, come testimonia l’operazione che ha visto approdare in Campania il centrocampista McTominay ad agosto.