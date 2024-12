Il nerazzurro vola in Turchia: Galatasaray scatenato | Addio del difonsore a parametro zero

Il Galatasaray sembra intenzionato a pescare di nuovo dal calcio italiano, rinforza la difesa con il nerazzurro, il cui contratto è in scadenza

Il Galatasaray sta dominando il campionato turco, con otto punti di vantaggio sul Fenerbache secondo e allenato da Josè Mourinho. Una rosa di caratura internazionale quella della capolista, protagonista anche nella prima fase di Europa League, e che può contare su alcuni giocatori di indiscusso talento, molti dei quali sono delle vecchie conoscenze del calcio italiano.

La coppia d’attacco è formata da Mauro Icardi e da Victor Osimhen. L’argentino era tornato a una media realizzativa di alto livello prima della rottura del legamento crociato che lo terrà fuori dal campo per i prossimi mesi, con il percorso di riabilitazione in corso.

Il nigeriano è arrivato in prestito annuale dal Napoli che ha trovato questa soluzione con i giallorossi, garantendo così al centravanti un posto da titolare che non avrebbe avuto con i partenopei, con la speranza che il costo del suo cartellino non si riduca troppo.

In squadra Osimhen ha trovato un altro top player che ha regalato momenti indimeticabili ai tifosi del Napoli come Dries Mertens che sta mantenendo prestazioni degne di nota anche nella sua attuale parentesi con il club turco.

Il Galatasaray ha messo nel mirino il difensore nerazzurro

Il prossimo rinforzo del Galatasaray potrebbe essere un altro giocatore con un passato in serie A, tra le fila dell’Inter, e in uscita dal Psg, nonostante sia stato schierato in campo dal primo minuto nelle ultime settimane da Luis Enrique.

Lui è Milan Skriniar, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno e che rappresenta un’occasione di mercato come parametro zero. Per questo motivo da tempo si parla anche di un possibile ritorno in Italia, con la Juventus che continua a monitorarne la situazione.

L’ex Inter piace molto anche alla Juventus

Per i bianconeri, gli ostacoli nella trattativa non mancano. Oltre all’inserimento del Galatasaray, il problema è l’ingaggio, pari a 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra che poche società sono in grado di garantire al centrale slovacco.

La Juventus, vista anche la politica di riduzione del monte ingaggi che ha messo in atto a partire da quest’estate, non sembra essere disposta a fare un’eccezione e confida nella volontà del difensore di ritornare in serie A, rinunciando a una parte dello stipendio che attualmente percepisce nella Capitale francese.