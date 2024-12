Javier Zanetti arriva in Seconda Categoria | Annuncio in VIDEO: dall’Inter ai dilettanti

Javier Zanetti scende in seconda categoria, dall’Inter ai dilettanti, il declino improvviso del capitano mai dimenticato dei nerazzurri

Javier Zanetti è stato tra i più grandi giocatori argentini della storia e uno dei migliori terzini della sua generazione. All’Inter dal 1995, ha legato la sua carriera ai nerazzurri, diventandone poi vicepresidente e dirigente sportivo una volta appesi gli scarpini al chiodo.

19 stagioni in campo, con cinque campionati italiani e lo storico Triplete del 2010 da titolare nella formadabile compagine guidata da José Mourinho.

Nel corso della sua carriera si è distinto per sportività e correttezza, guadagnandosi la stima di compagni di squadra, avversari e addetti ai lavori, tanto da diventare un punto di riferimento anche per i giovani e una figura carismatica che sta portando in alto i colori del club anche da dietro la scrivania.

I successi recenti dell’Inter sono frutto anche di un lavoro sinergico ai vertici, con l’organigramma societario coeso e spinto da un progetto a lungo termine condiviso e tracciato con chiarezza.

Un’Inter in costante crescita, merito anche del suo storico capitano

Javier Zanetti resta centrale anche dopo il cambio di proprietà e l’approdo degli americani Oaktree che non hanno modificato i tasselli vincenti di una squadra che è in costante crescita anche a livello europeo come testimoniano i risultati dell’ultimo periodo.

Una seconda parte di stagione che potrebbe regalare altre soddisfazioni ai tifosi, con l’organico competitivo in ogni zona del campo. La vetta della classifica è a un passo e l’approdo diretto agli ottavi di finale di Champions League è in dirittura d’arrivo.

Zanetti spiazza tutti, il video annuncia il suo approdo tra i dilettanti

Javier Zanetti che, nel frattempo, dopo aver festeggiato l’ennesima vittoria dell’Inter, stavolta nel derby lombardo che ha visto avere la meglio del Como, ha fatto gioire una società di seconda categoria con un gesto che ha colpito tutti gli appassionati di calcio.

Il fuoriclasse argentino ha inviato un video messaggio al club ligure del Pallare Calcio con degli auguri speciali di buon Natale, scelto per condividere la passione per questo sport che resta il più praticato in Italia e con realtà che riescono anche a creare un senso di comunità intorno al gioco. Un filmato che conferma l’umanità e la gentilezza di un campione anche fuori dal campo.