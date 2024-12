“Non segni mai”: Marotta lo piazza in serie A | Tifosi contro la scelta della società

Calciomercato Inter, il presidente Marotta è stufo di lui: cessione in Serie A per il centravanti che fa fatica a segnare

Dopo aver chiuso la pratica Como e, di conseguenza, anche la 17ma giornata del campionato di Serie A, i campioni d’Italia dell’Inter si godono qualche giorno di festività natalizia da trascorrere con i propri cari.

Ok cenoni e brindisi, ma fino ad un certo punto visto che a breve si scenderà nuovamente in campo. Appuntamento per sabato 28 dicembre, alle ore 18, per la sfida che li vedrà impegnati in trasferta contro il Cagliari.

Mentre mister Inzaghi continua, senza sosta, gli allenamenti per la squadra nella dirigenza si continua a lavorare sodo. Ed il motivo è fin troppo ovvio: tra pochi giorni aprirà ufficialmente il calciomercato invernale di gennaio.

Non solo dal punto di vista delle entrate, qualcosa di concreto si potrà verificare in termini di cessioni. Tra i big sicuri di partire c’è il centravanti che, oltre a non avere spazio, sta facendo non poca fatica a trovare la via della rete. Futuro sempre in Serie A.

Calciomercato Inter, cessione in vista: rimane in Serie A

Tra i calciatori pronti a svuotare l’armadietto della Pinetina spicca il nome di Marko Arnautovic. D’altronde non è un mistero che l’austriaco sia considerato ai margini del progetto di Inzaghi. Il suo futuro, come riportato in precedenza, continuerà ad essere in Serie A, ma con un’altra maglia rispetto a quella nerazzurra. Sulle sue tracce, già da molto tempo, si è fiondato il Torino alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Duvan Zapata (stagione già finita per il colombiano per via della rottura del crociato).

Un momento delicatissimo quello che stanno vivendo i granata che, contro il Bologna, hanno “raccolto” l’ennesima sconfitta della stagione. Arnautovic potrebbe fare al caso del “Toro” per tantissimi motivi. In primis è perché vuole giocare ed avere un minutaggio importante. Anche se, al termine del match vinto in Coppa Italia (dove ha trovato anche la via della rete) aveva speso parole d’amore per i nerazzurri: “Voglio dare tutto per l’Inter perché è un club che amo e lo sanno tutti“. Parole che non convinceranno Marotta a tenerlo in rosa a gennaio.

“Non segna mai”, il tweet polemico nei confronti dell’attaccante

Le parole d’amore potrebbero anche non bastare. L’Inter, infatti, vuole sbarazzarsi di Arnautovic (e del suo ingaggio) già a gennaio. Questo è quello che fa sapere il quotidiano “Tuttosport“. Nel frattempo, però, emergono nuovi dettagli importanti sul prossimo contratto che Cairo ha intenzione di offrire al calciatore. A quanto pare l’intenzione del numero uno granata è quella di proporre all’atleta un contratto fino al 30 giugno 2026 ad una cifra comunque importante.

Nel caso in cui l’assalto all’austriaco non dovesse andare nel migliore dei modi il Torino ha sempre il “piano B”: si tratta di Giovanni Simeone. Anche se De Laurentiis, per il “Cholito”, vuole almeno 15 milioni di euro. Cifra fuori portata dal Toro. Inter che, ovviamente, continuerà a puntare su Thuram e Lautaro. Parole di elogio per l’argentino da parte di un utente su ‘X’: “È proprio in questi momenti che comprendi l’importanza di un giocatore come Lautaro. Non mi frega nulla se non segna mi basta vedere quante palle pulisce e protegge. È un leader e trasmette agli altri la mentalità vincente“.