Disastro in spogliatoio: tradimento con la moglie del compagno | L’Inter si spacca

Lo spogliatoio dell’Inter si è spaccato in seguito al tradimento di un giocatore con la moglie del compagno di squadra, chiesta la cessione

La capacità di un allenatore si misura, non solo, nella disposizione in campo dei giocatori e nello studio degli avversari per sorprendergli con delle mosse tattiche, ma anche dalla capacità di gestione dello spogliatoio, con un clima coeso che diventa un elemento fondamentale per raggiungere determinati obiettivi prefissati dalla società.

Uno dei maestri in tal senso è Carlo Ancelotti che, nel corso della sua carriera, è riuscito a far coesistere nello stesso gruppo dei fuoriclasse che altrove vivevano di protagonismo, facendo capire loro l’importanza di lavorare per la squadra e quanto l’aiuto dei compagni potesse influire sul loro rendimento personale.

Ci sono delle dinamiche, però, che non possono essere risolte e placate dalle parole del mister, in quanto vanno a intaccare delle sfere private che possono poi ripercuotersi all’interno dello spogliatoio, con delle spaccature che possono avere dei risvolti negativi anche sul terreno di gioco.

Questo è quanto è successo all’Inter, con due ex compagni di squadra che sono stati protagonisti di un episodio che ha segnato le loro reciproche relazioni sentimentali, fornendo ulteriori elementi che provano l’infedeltà di una figura che ha provocato una delle cessioni più pesanti degli ultimi anni ad Appiano Gentile.

Tra i due compagni di squadra dell’Inter è guerra totale

Nella stagione 2018-19 erano entrambi centravanti dei nerazzurri. Il primo era il terminale offensivo principale della squadra, il secondo era arrivato dal Monaco, dopo essersi messo in mostra in Italia anche con la maglia della Lazio e doveva meritarsi un posto da titolare.

Adesso le due punte giocano in Turchia. L’argentino, reduce dalla rottura del legamento crociato, gioca nel Galatasaray, mentre il senegalese ha firmato quest’estate con il Sivasspor, dopo una stagione deludente tra le fila dell’Espanyol.

Il tradimento è stato subito raccontato alla ex moglie

I due protagonisti di questa vicenda sono Mauro Icardi e Keita Balde. L’ex moglie di Keita, Simona Gualtieri, ha confessato in queste ore il tradimento da parte dell’ex marito con Wanda Nara: “Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul Lago di Como, mi sembrava di vivere un sogno ma è finita lì. Due mesi dopo quella data mi ha contatta il marito della signora e mi ha detto che c’era stato un incontro a casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove riprese dalle telecamere interne della casa“.

Una rivelazione scottante la sua: “Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo… Quello che mi rattrista è che per farsi la guerra tra loro si parlerà ancora di questa storia. È stata lei a mandarmi le foto e le chat di WhatsApp, una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda le foto non so come chiamarla”.