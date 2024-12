Inter, spostati gli allenamenti: “Di mattina è sempre ubriaco” | La squadra decide con l’allenatore

Inter, spostati gli allenamenti: “Sempre ubriaco agli allenamenti”. La squadra decide con l’allenatore. Tutti sorpresi

Dopo aver chiuso la pratica Como, chiudendo anche la 17ma giornata del campionato di Serie A, anche per l’Inter sono iniziate le festività natalizie. Ovviamente giusto il tempo di un cenone (salutare) e di un brindisi (ma non troppo) insieme alle proprie famiglie e parenti.

Poi i ragazzi di mister Simone Inzaghi si metteranno nuovamente a lavoro visto che, tra pochi giorni, si scenderà di nuovo in campo. Sabato 28 dicembre trasferta insidiosa, in quel di Cagliari, contro il team di Nicola reduce da un ko beffa contro il Venezia.

Nel frattempo, però, una notizia scuote non poco l’ambiente nerazzurro. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato un ex calciatore che, nel corso di una intervista rilasciata a “Digi Sport” ha ammesso una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti: “E’ sempre ubriaco al mattino“. Allenamenti spostati per causa sua. L’allenatore ed il resto della squadra ne avevano parlato ed hanno trovato un accordo.

“Sempre ubriaco di prima mattina”, da non credere: guai per l’ex nerazzurro

Bisogna tornare indietro di un bel po’ di anni. Precisamente nella stagione 2006-2007, la prima in Serie A ed in Italia per uno dei terzini destri più forti della storia nerazzurra e non solo: Maicon Douglas. Il brasiliano è stato uno degli eroi del ‘Triplete’ del 2010. All’epoca i nerazzurri erano allenati da José Mourinho. Cosa c’entra l’ex calciatore? A quanto pare, la domenica sera, alzava decisamente un po’ il gomito con alcool.

A rivelarlo è Ianis Zicu, ex calciatore dell’Inter, che ha raccontato un aneddoto a tutti sconosciuto: “Nell’Inter di Mourinho c’era un giocatore che arrivava sempre ubriaco all’allenamento del lunedì“. Fino ad ora nessuno ne aveva mai parlato, tranne l’ex calciatore che ne ha parlato ad un canale di una tv rumena.

Inter, sempre ubriaco agli allenamenti: il tecnico chiede aiuto ai calciatori

Sì, quel giocatore era proprio Maicon. Zicu, inoltre, ha rivelato un altro aneddoto che riguarda Mourinho: “Un giorno ci fece riunire in cerchio e ci chiede come potevamo risolvere questa situazione”. Poi il colpo di genio: “Si decise di spostare l’allenamento del lunedì mattina a quello del pomeriggio“.

In modo tale da far recuperare Maicon dalla sbornia e, soprattutto, di farlo arrivare sveglio agli allenamenti. A quanto pare sono episodio che, nel mondo del calcio, accadono spesso (come affermato dallo stesso Zicu). “In alcuni casi è la squadra a prendere una decisione” ha affermato e concluso l’ex calciatore rumeno.