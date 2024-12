Marotta lo ha amesso: “Hanno scelto il Manchester United” | Doppio addio a metà campionato

Sono degli obiettivi concreti in Inghilterra, la squadra è pronta a presentare un’offerta irrinunciabile: Inzaghi perde 2 calciatori cruciali

Giuseppe Marotta, dirigente e Presidente dell’Inter, si è espresso poco prima della gara disputata contro l’Udinese. Una partita che ha visto l’Inter vincere 2-0 ed accedere ai quarti di finale della competizione, dove affronterà la Lazio di Marco Baroni.

Si è soffermato sulle attuali condizioni della squadra nerazzurra e della sessione di calciomercato in arrivo. Manca poco alle feste natalizie e all’inizio della seconda parte di stagione, la fase cruciale che determinerà quali obiettivi verrano raggiunti.

Attualmente Simone Inzaghi è in linea con tutto ciò che Oaktree gli ha richiesto. È in lotta per vincere nuovamente il campionato di Serie A, è alle fasi finali della Coppa Italia e con molte probabilità si qualificherà tra le prime 8 in Champions League.

Tanti impegni da calendario ma c’è la volontà di vincere tutto. Sarà il mister a dover gestire le gerarchie e le energie per far sì che la squadra performi in maniera ottimale in ogni torneo, anche in vista della Supercoppa Italiana e del Mondiale per Club.

Rinforzare la rosa

I dirigenti del Biscione avranno tempo dal 2 Gennaio al 2 Febbraio per perfezionare la rosa e far fronte a tutte queste gare da disputare. Servirà la miglior squadra possibile per evitare battute d’arresto, contando di intervenire sia nel reparto difensivo che offensivo.

Con Acerbi ancora ai box e Pavard che non riesce a riprendersi dall’infortunio al bicipite femorale, c’è necessità di acquistare un nuovo calciatore in quel ruolo. In attacco invece sono oramai finite le avventure di Correa ed Arnautovic, con l’intenzione di acquistare un unico profilo di livello che affianchi Taremi e dia possibilità di riposo a Thuram e Lautaro Martinez.

Sirene inglesi

Ciò a cui l’Inter dovrà prestare maggiore attenzione è il mercato in uscita. Non perchè abbia dei piani specifici, a parte l’austriaco e l’argentino, ma per la pressione da parte dei club inglesi sui propri gioielli, soprattutto del Manchester United. I Red Devils contano di migliorare la squadra per ritornare quanto prima ai livelli di un tempo, e per farlo hanno puntato gli occhi proprio sui calciatori nerazzurri, attualmente tra i top mondiali nei loro rispettivi ruoli.

Marotta ha di fatti sottolineato che alcuni interpreti, tra cui l’allenatore stesso, sono molto apprezzati all’estero. Continuano ad arrivare offerte ma l’intento è quello di trattenerli, ammesso che vogliano rimanere o che arrivino proposte irrinunciabili. Non vogliono privarsi di elementi fondamentali, soprattutto a stagione in corso ma le società inglesi hanno dalla loro parte una grande disponibilità economica e non è escluso che possano far vacillare anche i Campioni d’Italia.