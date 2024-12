Fabregas lo ha chiamato a Como: qui sei titolare | Salvato dalla panchina

Calciomercato Como, mister Fabregas lo vuole a tutti i costi nella sua rosa: con lui sarà il titolare indiscusso

L’importante vittoria ottenuta, in casa, contro il Milan ha inevitabilmente alzato il morale della squadra neopromossa e dei suoi tifosi. L’obiettivo del Como è quello di conquistare, con largo anticipo, la salvezza in Serie A.

Anche se, come tutti si aspettavano, non si tratta affatto di una impresa semplice. Anzi, decisamente tutt’altro. La differenza con la Serie B è abissale. Lo sapeva, sin dal primo giorno, Cesc Fabregas che non ha mai smesso di incitare la sua squadra.

Nonostante i pochi punti raccolti, il suo Como ha disputato delle prestazioni sufficienti ed espresso anche un buon gioco. In estate si è resa protagonista di colpi di calciomercato importanti. In attesa di Dele Alli (possibile ufficialità dopo Natale) i lanari bussano in casa Milan.

L’obiettivo è quello di convincere il calciatore a sposare il loro progetto. Una impresa tutt’altro che impossibile, anche se bisogna giocare d’anticipo visto che altri club hanno puntato l’atleta, oramai stanco del suo soggiorno in rossonero.

Il Como bussa in casa Milan, obiettivo convincere il big al trasferimento

In casa Milan continua a tenere banco la vicenda che vede come protagonista Davide Calabria. Il capitano (solo quando viene schierato in campo) del “Diavolo” è attualmente chiuso da Emerson Royal. Il futuro del classe ’96, giorno dopo giorno, si fa sempre più lontano dal club di via Aldo Rossi. Quella che sta attraversando è una stagione molto complicata visto che si è ritrovato da essere titolare a riserva nel giro di pochi mesi. Una decisione presa da mister Fonseca che non intende affatto puntare su di lui.

Basti pensare che, fino a questo momento della stagione, è sceso in campo solamente in 9 occasioni (in tutte le competizioni in cui partecipa la squadra) per un totale di 476′. Senza dimenticare, inoltre, il pessimo rapporto con i tifosi rossoneri. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso si è verificato al minuto 83′ del match di Champions League contro la Stella Rossa: all’uscita dal campo il calciatore è stato ricoperto di fischi da buona parte dello stadio. Il Como, a questo punto, tenta l’assalto e studia il piano per acquistarlo.

Como, colpaccio dal Milan: Fabregas studia il piano per convincerlo

Inoltre il rapporto con Fonseca è ai minimi storici. Lo ha dimostrato sempre nell’ultimo match europeo, ovvero quando non si è avvicinato al suo allenatore per il classico saluto che si fa dopo una sostituzione. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2025. Segnali di rinnovo, se prima non ce ne erano, adesso non si vedono nemmeno col binocolo. Segno del fatto che l’addio è più che certo. Resta da capire solamente quando: o a gennaio oppure in estate a parametro zero.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, pare che il Como abbia avviato i primi contatti con l’agente del calciatore. A quanto pare proprio per gennaio, con la possibilità di versare una piccola cifra al Milan che non vorrebbe perderlo a zero. Calabria attualmente percepisce un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. Intanto i lanari stanno per chiudere gli arrivi del portiere Jean Butez dall’Anversa e di Rafa Marin dal Napoli. La rivoluzione in quel ramo del lago di Como sta per iniziare.