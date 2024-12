Giuntoli, scambio rossonero: colpo alla Kalulu entro dicembre | Firma gratis

Calciomercato Juventus, il ds Giuntoli studia un altro colpaccio dal Milan: dopo Kalulu si può chiudere per un altro big

A quanto pare Cristiano Giuntoli ci sta prendendo gusto a bussare alla porta del Milan per quanto riguarda la questione calciomercato. In estate i bianconeri, tra la sorpresa generale di tutti, si sono assicurati le prestazioni di Pierre Kalulu per rinforzare la difesa.

La vicenda non si chiuderà affatto qui. L’appuntamento, infatti, è stato rimandato in occasione del calciomercato invernale di gennaio dove la Juventus è costretta ad intervenire per cercare di colmare alcune lacune in ogni reparto.

In particolar modo quello difensivo dopo gli infortuni che hanno determinato la chiusura della stagione anticipata per Bremer e Juan Cabal. Ai bianconeri serve, in maniera anche abbastanza urgente, un centrale difensivo.

Lo ha dimostrato nel match dei sedicesimi di Coppa Italia quando Thiago Motta è stato costretto a schierare Manuel Locatelli come centrale difensivo. Segno del fatto che qualcosa, nella sessione invernale, dovrà essere fatta eccome.

Juventus, altro colpo dal Milan: Giuntoli studia la mossa

Nonostante il calciomercato non sia ancora iniziato ufficialmente, il club bianconero si sta muovendo in anticipo per studiare tutti i possibili colpi da effettuare. L’obiettivo è quello di regalare al proprio allenatore più di qualche calciatore per tentare l’impresa di avvicinarsi, sempre di più, alle zone alte della classifica. Con un occhio proprio ai rivali del Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Tuttosport” pare che i bianconeri siano seriamente sulle tracce di Fikayo Tomori.

Il nazionale inglese non è una delle prime scelte di Paulo Fonseca ed è libero anche di andare via. Ovviamente se dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili. Un nome di tutto rispetto quello che è l’ex Chelsea che ha esperienza internazionale e conosce perfettamente il campionato italiano. Chiuso, inoltre, dall’ormai coppia centrale difensiva titolare formata da Gabbia e Thiaw.

Calciomercato Juventus, Giuntoli vuole regalare un big al tecnico Motta

La Juventus vorrebbe effettuare la stessa operazione che ha fatto, proprio in estate, con Pierre Kalulu: ovvero quella del prestito oneroso. Quello di Tomori, inoltre, potrebbe anche non essere l’unico nome sulla lista dei desideri del ds bianconero che si sta guardando attorno.

Tra i nomi che piacciono anche quelli dell’ex Fiorentina David Hancko (attualmente in forza al Feyenoord) e Antonio Silva del Benfica. Il Milan, in ogni caso, attende una telefonata da Torino per cercare di trovare un accordo sulla cessione del loro calciatore.