Inzaghi lo perde per tutto l’anno: altro KO in difesa | Società col mercato bloccato

Arrivano bruttissime notizie in casa Inter, Inzaghi è su tutte le furie: ne perde un altro in difesa, adesso è emergenza

Simone Inzaghi ha parlato al termine della partita di Coppa Italia contro l’Udinese. Un match terminato comodamente 2-0 che gli permette di volare ai Quarti di finale della competizione grazie alle reti di Marko Arnautovic e Kristjan Asllani.

Un gol inaspettato da parte dell’austriaco dato il momento che stava vivendo ed un’ottima perla da calcio d’angolo dell’albanese. Affronterà la Lazio di Baroni nel turno successivo, con Milan e Roma nella stessa parte del tabellone ed un possibile Derby della Madonnina in semifinale.

Gli animi iniziano dunque già a scaldarsi ma la stagione è lunga, le partite sono tante e bisogna avere sangue freddo. Per la gara contro i bianconeri, il mister piacentino ha di fatti cambiato 9/11 della rosa, un turnover che serviva in vista del prossimo impegno sul calendario.

Giocherà la prossima partita valevole per la 17esima giornata di Serie A contro il Como di Cesc Fabregas. La squadra lombarda è in ottima forma dato il recente successo con i giallorossi ma l’Inter non potrà permettersi di perdere terreno se vuole ambire al 21esimo Scudetto della sua storia.

Sfida importante

Le due parti torneranno a sfidarsi dopo ben 21 anni e 282 giorni. L’ultimo scontro risale al 16 marzo 2003, data in cui io nerazzurri vinsero agilmente per 4-0 al Meazza con doppietta di Vieri e reti di Di Biagio e Batistuta, con Héctor Cúper sulla panchina.

Servirà la miglior rosa a disposizione per ottenere i 3 punti, anche se ci sono due fattori principali a cui far fronte. Il primo è il digiuno da gol del Capitano Lautaro Martinez, che sembra aver perso lo smalto della passata stagione, il secondo sono i tanti infortunati, che continuano ad aumentare.

Tanti indisponibili

È proprio il tema su cui Inzaghi si è soffermato nel post partita, lanciando un campanello d’allarme. Dove c’è meno possibilità di far ruotare le gerarchie, nonostante abbia molti giocatori duttili in quei ruoli, è proprio il reparto difensivo, orfano di due titolari.

Il primo è Benjamin Pavard, che continua a non riprendersi dall’infortunio al bicipite femorale di fine Novembre e sicuramente salterà le partite di Supercoppa, il secondo è Francesco Acerbi, che punta alla convocazione contro il Cagliari. A questi si aggiunge un calciatore cruciale della rosa attualmente ai box, Nicolò Barella, che ha subito un infortunio agli adduttori nella gara contro la Lazio e verrà valutato nei prossimi giorni.