Uno, due, tre infortuni gravi: tornano l’anno prossimo | Intervento immediato di Marotta

Beppe Marotta è costretto a intervenire subito per rimediare all’emergenza infortuni dei nerazzurri, mister Inzaghi è privo di tre titolari

L’Inter si prepara alle ultime due partite dell’anno solare. Dopo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto a San Siro l’Udinese, i nerazzurri si apprestano ad affrontare due squadre che sono immischiate in zona retrocessione ma che non vanno comunque sottovalutate.

Lunedì, nel posticipo del 17esimo turno, la squadra allenata da Simone Inzaghi, ospiterà il Como, reduce dalla prestigiosa vittoria casalinga contro la Roma, e pronto a scendere in campo senza aver niente da perdere, consapevole del divario tecnico rispetto ai campioni d’Italia in carica.

Sarà poi il turno della trasferta di Cagliari, con i sardi che sono riusciti a mettere in difficoltà la Fiorentina e la capolista Atalanta, entrambi capaci di batterli ma con il minimo scarto, al termine di gare equilibrate e decise da un singolo episodio.

Il principale compito del tecnico dei nerazzurri sarà quello di mantenere alta la concentrazione, trasmettendo allo spogliatoio le giuste motivazioni per chiudere in bellezza l’anno. Il momento è favorevole anche dal punto di vista del calendario e va sfruttato.

Inzaghi è senza tre titolari, contro il Como assenze pesanti per i nerazzurri

Le incognite principali sono rappresentate dall’assenza di tre titolari, fermi per infortunio. Non sarà a disposizione Nicolò Barella, sostituito per precauzione contro la Lazio e tenuto a riposo in Coppa Italia. Non è stato convocato nemmeno contro il Como a causa di una lieve elongazione all’adduttore della coscia destra.

Indisponibili anche due difensori come Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. L’azzurro è fuori dalla trasferta di Verona a causa di una elongazione al bicipite femorale della coscia destra mentre il francese ha riportato una distrazione al bicipite della coscia sinistra.

Un’Inter in emergenza che punta sulla voglia di rivalsa delle seconde linee

Inzaghi si affida alle seconde linee, con una rotazione che è alleggerita dalla pausa dalla Champions che riprenderà a gennaio, con le ultime gare del girone unico, in cui i nerazzurri sono in lizza per il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Le condizioni fisiche dei tre giocatori saranno valutate giorno per giorno, con il direttore sportivo Beppe Marotta che è stato avvertito di correre ai ripari, individuando eventuali innesti nella finestra di riparazione del mese prossimo.