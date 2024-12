Emergenza totale Milan: “Ritorno nel 2025” | Non può allenarsi con la squadra, infortunio grave

Sarà un lungo stop per il giocatore rossonero. Ora per il Milan è emergenza totale e il ritorno del giocatore è previsto solo nel 2025.

Non è assolutamente un periodo facile per il Milan di Fonseca. Le prestazioni altalenanti fanno sì che il giudizio complessivo sulla stagione debba essere rimandato ancora una volta.

Il campionato può essere vinto e in Europa arrivano risultati positivi, ma non troppo. Tuttavia, la vera nota negativa – senza alcun dubbio – è quella legata agli infortuni dei giocatori rossoneri.

Dopo l’ennesimo stop di un giocatore, le difficoltà per l’allenatore portoghese aumentano a dismisura. Il centrocampista rossonero dovrà restare ai box ancora a lungo e la sua assenza fa piombare il Milan nell’emergenza totale. Il suo ritorno in campo è previsto per il 2025.

Emergenza totale per il Milan

Non ci sono buone notizie in arrivo per Yunus Musah. Il giocatore statunitense non sarà disponibile ancora per molto tempo e, dopo aver saltato la sfida contro il Genoa per via di alcuni problemi muscolari, dovrebbe essere indisponibile per tutto il resto dell’anno.

Il centrocampista rossonero fa piombare il Milan in emergenza per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Le ultime stime dicono infatti che Musah non sarà presente sia nella sfida contro il Verona che durante il big match contro la Roma. Questo vuol dire che la fase 2024 della stagione per lui si è chiusa in anticipo.

Torna nel 2025

La speranza di mister Fonseca è che Musah possa essere pronto per scendere in campo già a partire dal 2025. Questo vuol dire che l’allenatore portoghese punta ad un completo recupero e, quindi, al ritorno in campo del giocatore nella gara di Supercoppa italiana contro la Juventus prevista per il 3 gennaio. Tuttavia, la priorità sembra comunque essere il campionato e, dunque, ci si aspetta di veder il giocatore tra i nomi dei titolari nel match di Serie A contro il Cagliari dell’11 gennaio.

Il Milan dovrà fare i conti anche con l’assenza di Okafor, fermo ai box per via di una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. L’emergenza infortuni per il Milan continua, con l’infermeria che conta altri 5 infortunati: Bennacer, Florenzi, Loftus-Cheek, Jovic e Pulisic.