Il campione del mondo ha deciso: “Mi ritiro” | Nazionale sconvolta, perso per sempre il capitano

I tifosi della Nazionale campione del mondo sono rimasti sconvolti dalla notizia: il calciatore si ritira ufficialmente

L’Argentina di Lionel Scaloni è stata straordinaria. Grazie all’arrivo del mister in panchina si è creato un gruppo mai visto prima, che nel corso degli anni ha portato alla vittoria dei titoli di maggiore caratura per una Nazionale.

Dal 2021, in soli 3 anni, ha conquistato 4 trofei. Una statistica da capogiro, considerando che molte non ne vincono per decenni, e lo è ancor di più se si trata di 2x Copa America contro Brasile e Colombia, 1x Finalissima contro l’Italia e 1x Mondiale contro la Francia.

Tutti i convocati erano affetti da una incredibile fame di vittoria, frutto dei recenti trascorsi della Nazionale. Ancor di più Lionel Messi, che oltre a vincere il Mondiale U20 nel 2005 e l’oro Olimpico U23 nel 2008, non era mai riuscito a conquistare un titolo con la Nazionale maggiore.

Aveva perso le finali di Copa America 2007, 2015 e 2016 ed il Mondiale 2014. Delle mazzate che lo portano a lasciare ufficialmente la Nazionale, prima dell’arrivo di Scaloni e dei nuovi compagni, che lo convinsero a darsi una seconda chance.

Continui paragoni

Oltre il peso di dover rappresentare la Selecciòn e portarla alla vittoria, l’ex Barcellona ha dovuto sempre fare i conti con il suo ascendente. Parliamo ovviamente di Diego Armando Maradona, venerato in patria come una vera e propria divinità.

I continui fallimenti avevano indotto la tifoseria biancazzurra a paragonare sempre le due figure, a discapito del classe 1987. Una zavorra che non era mai riuscito a togliersi, fino alla consacrazione ricevuta proprio negli ultimi anni di Nazionale.

Si ritira

Tra i tanti protagonisti della vittoria della Coppa del Mondo, per i tifosi, quasi al pari del Capitano, c’è Emiliano Martinez. Il portiere dell’Aston Villa è considerato come un vero e proprio eroe, grazie alle sue straordinarie e decisive parate. Ogni competizione porta il suo marchio, soprattutto la finale dei Mondiali, nella quale ha salvato il risultato all’ultimo secondo grazie ad un intervento di puro istinto e tecnica su Kolo Muani.

In occasione del secondo anniversario del trionfo dell’Argentina nella Coppa del Mondo in Qatar, è stata rilasciata un’intervista da AFA Studio. Nella suddetta era presente proprio El Dibu, insieme a tanti suoi compagni quali Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel e Lautaro Martínez. Mentre chiacchieravano si son chiesti se ci fosse mai stata una Nazionale che avesse vinto 2 Mondiali di fila nella storia del calcio e mentre ci riflettevano, non ha esitato nel dire che se fosse accaduto si sarebbe ufficialmente ritirato.