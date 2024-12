Dall’Arabia alla serie A: ritona a casa per lo scudetto | Firma entro dicembre

Processo inverno della stella, dall’Arabia ritorna nel campionato più competitivo al mondo: a brevissimo la firma ufficiale

Nell’ultimo paio di stagioni l’Arabia Saudita ha imitato la Cina ma più in grande. La Saudi Pro League, massima serie dei campionati arabi, è stata in grado di accogliere nelle proprie squadre talenti di spessore assoluto, strappando all’Europa i nomi più celebri.

Questo non grazie al loro fascino bensì alla loro infinita disponibilità economica. Ai calciatori sono stati offerti contratti faraonici, a tal punto da farli vacillare pur essendo già milionari. Parliamo di cifre che alcuni avrebbero forse guadagnato in tutta la loro carriera.

Non solo, ha coinvolto anche i top del calcio mondiale. Basti pensare che l’Al-Nassr, l’Al-Ittihad e l’Al-Hilal hanno rispettivamente acquistato Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar Jr, con stipendi pari a 200 milioni di euro annui.

Somme irrinunciabili, da capogiro, anche per atleti del loro calibro. Era impensabile scegliere di rifiutare, ed è ancor più giustificato se si tratta di calciatori al tramonto della loro carriera, chi per età, come il portoghese ed il francese, chi per infortuni, come il brasiliano.

Tanti ripensamenti

Ciò però a cui è veramente difficile sottostare è lo stile di vita, totalmente opposto a quello europeo, motivo per cui non tutti riescono a resistere. Sono molti coloro i quali si sono amaramente pentiti della scelta, dato che il benessere psico-fisico di se stessi e delle proprie famiglie è complicato da poter comprare.

Uno degli esempi più lampanti è Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool, che dopo meno di 6 mesi è ritornato in Europa, precisamente all’Ajax. Ma non è il solo, perchè sembrerebbe che un’altra stella del calcio mondiale sia pronta a fare le valigie per lasciare il Medio Oriente e ritornare a casa.

Ritorno a casa

Si tratta proprio di Karim Benzema. L’ex vincitore del Pallone d’Oro e leggenda assoluta del Real Madrid, nonostante stia brillando nelle file della squadra a strisce giallonere, sembra stia iniziando all’età di 36 anni a valutare il suo futuro altrove, dove terminare la sua gloriosa carriera.

Il classe 1987, secondo quanto riportato da Relevo, sta anche pensando di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Una vera e propria sorpresa considerando che il suo contratto scadrà nel 2026 e l’elevatissimo stipendio percepito. Una decisione spinta soprattutto da un unico e cruciale fattore, il Real Madrid di Florentino Pèrez. È ancora in straordinari rapporti con il Presidente della squadra in cui ha militato per 15 anni ed è molto papabile l’opzione che possa firmare per divenire ambasciatore del club mondo. Ha ancora tempo per rifletterci, magari terminerà il suo contratto o magari vorrà ritrovare motivazioni in Europa, ciò che è certo è che a prescindere dalla scelta intrapresa, ha inevitabilmente lasciato il segno nella storia di questo sport.