Rui Costa è disperato, trovato senza soldi per strada: “Il gioco d’azzardo mi ha tolto tutto”

Rui Costa scoppia in lacrime, il gioco d’azzardo lo ha rovinato, è finito senza soldi, si è trovato costretto a fare un lavoro umile per sopravvivere

Rui Costa è stato uno dei giocatori più talentuosi di inizio secolo. Trequartista e soprannominato il Maestro, è ritenuto tra i migliori calciatori portoghesi della sua generazione. Cresciuto nel Benfica, è arrivato in Italia vestendo prima la maglia della Fiorentina, con sette stagioni in cui ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Nel 2001 passa al Milan per una cifra record per l’epoca, vincendo nei cinque anni successivi un campionato e una Champions, nella finale di Manchester in cui i rossoneri hanno battuto ai calci di rigore la Juventus. La carriera è stata chiusa nel club che lo ha lanciato in patria, dopo la delusione dell’Europeo perso in finale contro la sorpresa Grecia nel 2004.

Un suo amico sta vivendo un momento davvero difficile, tanto da aver sperperato milioni e accumulato debiti con il gioco d’azzardo, con un rosso di almeno 200 mila euro che non sa come risarcire.

Un giocatore che è esploso proprio al Benfica, indossando poi diverse maglie del campionato portoghese prima di ritirarsi nel 2012, per poi rovinarsi con questo vizio che lo costringe a un lavoro umile per sopravvivere e iniziare a pagare quanto deve.

Gli ultimi anni in piena difficoltà

In un’intervista rilasciata al giornale lusitano Record ha dichiarato: “Ho perso quasi tutto al gioco d’azzardo. E quando hai bisogno di soldi inizi ad accumulare debiti, a un certo punto è come una palla di neve che rotola…“.

Lui è Daniel Kenedy che ha tentato la fortuna partecipando al Grande Fratello. L’Estrela Amadora ha proposto lui il ruolo di direttore tecnico ma dopo cinque mesi ha lasciato l’incarico per motivi personali non precisati.

La nuova vita dell’ex calciatore, dopo aver perso tutto

Ha dovuto chiedere persino il sussidio sociale per far fronte alle spese di prima necessità. Kenedy attualmente lavora come autista Uber, è stato lui stesso a farsi pubblicità condividendo un messaggio sui social così da attirare potenziali clienti.

Questo il suo annuncio: “Il mio primo giorno in Uber. Spero che sia un giorno molto felice per me. Il calcio resta la mia vita e la mia passione più grande. Svolgerrò il mio lavoro in Uber con grande onore e dignità. Se mi vedi in giro, chiama! Diventerò il miglior Uber di Lisbona“.