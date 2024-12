Gol con l’uomo a terra: il mister ordina ai giocatori di subire gol | Scena assurda in Campionato

Episodio incredibile durante la partita di campionato. Fanno un gol con un uomo a terra, ma il mister ordina di subire gol.

Non sempre i valori dello sport e del fairplay sono sono elementi che vengono rispettati e presi in considerazione durante una partita di calcio.

Questo dipende da molti fattori, come l’educazione della squadra e dei singoli giocatori, del contesto in cui si sviluppano gli incontri e delle sensazioni in campo durante la partita. Tuttavia, non sempre nel calcio ci sono episodi negativi e da recriminare.

Un esempio è ciò che è successo solo alcune ore fa. Ha infatti fatto molto scalpore un episodio incredibile avvenuto durante una partita di campionato. I giocatori della squadra hanno segnato un gol mentre c’era un uomo della squadra avversaria a terra, ma il mister ha ordinato immediatamente di subire un gol. Ecco dove è successo.

La scena assurda nella partita di campionato

I valori dello sport e del fairplay sono elementi imprescindibili che devono essere improntati già nelle prime fasi di vita di un atleta. Lo sa bene mister Stefano Pizzitola, allenatore del Castelvetrano Selinunte, squadra del girone agrigentino U16. Durante l’ultima partita di campionato, vinta per 5-1 dalla sua squadra contro il Tieffe, l’allenatore si è reso protagonista di un grande gesto.

L’allenatore della squadra siciliana ha infatti assistito ad un episodio non particolarmente corretto e ha quindi deciso di porre l’accento su quello che avrebbero dovuto fare i suoi uomini. In una fase concitata di gioco, infatti, la sua squadra ha segnato un gol mentre uno degli avversari era fermo a terra. Una rete che, però, ha creato subito polemiche.

Il mister ordina di subire un gol

In quel frangente, i ragazzi di Castelvetrano hanno segnato mentre uno degli avversari era a terra. Lo stesso arbitro non si era accorto della situazione, convalidando quindi la rete della squadra. Ma proprio per questo, mister Pizzitola, ha deciso di placare subito gli animi, ordinando alla sua squadra di subire un gol.

Dopo aver segnato la rete, infatti, il mister del Castelvetrano Selinunte, ha deciso di dare l’ordine ai suoi uomini e di concedere la rete ai suoi avversari. Nel post partita, Salvatore Crivello, mister della squadra avversaria, ha commentato: “Grandissimo gesto di fair play, un signore, bravo!”.